10. Bezirk: Jetzt anmelden zum Kinder-Festival im Juni

Musik, Magie, Artistik am 19./20.6., Reservierung: 0676/720 94 11

Wien (OTS/RK) - Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ veranstaltet auf einer Freifläche nächst dem Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) unter dem Titel „3. Kinder-Festival“ eine Festivität für den Nachwuchs, die auch Erwachsenen gefallen wird. Am Samstag, 19. Juni, und am Sonntag, 20. Juni, findet dieses vergnügliche Spektakel statt. Bernhard Fibich (Kinder-Liedermacher), Gernot Kranner (Mitsing-Musicals), Akrobaten und weitere Artisten aus dem „Circus Pikard“ plus Pierre Mardue (Zaubereien) bestreiten das Programm an den 2 Festtagen. Der Zutritt ist kostenlos. Ab sofort werden Anmeldungen gerne angenommen: Telefon 0676/720 94 11 (Kulturverband-Sprecher Manfred Fritz).



Corona-Vorsichtsmaßnahmen sind vom Publikum einzuhalten. Durch das „3. Kinder-Festival“ führt die beliebte Moderatorin Sandra Pascal. Am Samstag, 19. Juni, geht das unterhaltsame Geschehen um 15.40 Uhr los und endet um 19.40 Uhr. Zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr treten die Künstlerinnen und Künstler am Sonntag, 20. Juni, auf. Höhepunkte der abwechslungsreichen Vorführungen sind eine „LED-Show“ am Samstag sowie eine Artistik-Show am Sonntag. Obendrein sorgen ein Clown, „Eisschwestern“ und andere „Walking Acts“ für Amüsement. Abgerundet werden all die Darbietungen mit einer Schminkstation, wo die kleinen Besucherinnen und Besucher „Glitzer Tattoos“ erhalten können. Erteilung von Auskünften zum Festival via E-Mail: m.fritz@musicreport.at.



Allgemeine Informationen:

• Kulturverband Böhmischer Prater:

www.böhmischer-prater.at

• Freizeitangebote im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

