Presseeinladung SafeRoadsTODAY Event

Wien (OTS) - Wir freuen uns, VertreterInnen der Medien zur virtuellen Pressekonferenz des #SafeRoadsTODAY Event am 4. Juni 2021, 9 Uhr MEZ einzuladen, um die aktuellen Entwicklungsschritte in der europaweiten Umsetzung von kooperativen intelligenten Verkehrssystemen (C-ITS) zu präsentieren.

Im Rahmen des SafeRoadsTODAY Event – als Startschuss für die permanente Bereitstellung von C-ITS Diensten – wird eine Roadmap für die harmonisierte Umsetzung von C-ITS Diensten in ganz Europa präsentiert, die gemeinsam mit 18 europäischen Staaten und weiteren Associated Partnern im Rahmen der C-Roads Plattform entwickelt wurde. Das Potenzial von C-ITS Diensten, die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen, steht dabei im Mittelpunkt. Ebenso werden die Ergebnisse von ersten Implementierungen und der aktuelle Stand des C-ITS Rollouts in Europa vorgestellt. Der Fortschritt und die Harmonisierung der C-ITS Technologien hat die Diskussion von einer reinen Technologie-orientierten auf eine Service-orientierte Ebene gehoben. Damit wird C-ITS heute für bereits verfügbare und verlässliche Dienste eingesetzt und ist sowohl Auslöser als auch treibende Kraft einer neuen Ära der Verkehrssicherheit in Europa.

Als PodiumsteilnehmerInnen dürfen wir begrüßen:

Karel Havlíček – Deputy Prime Minister, Minister of Industry and Trade, Minister of Transport of the Czech Republic

– Deputy Prime Minister, Minister of Industry and Trade, Minister of Transport of the Czech Republic Adina Ioana Vălean – European Commissioner for Transport

– European Commissioner for Transport Dirk Beckers – Director of European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)

– Director of European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) Christel Fiorina – Chair of the C-Roads Platform

– Chair of the C-Roads Platform Niels Peter Skov Andersen – General Manager of the CAR 2 CAR Communication Consortium

U.A.w.g. bis 2.6.2021 via https://www.bvv.cz/en/media/press-registration/. Bitte wählen Sie bei der Anmeldung als Event URBIS SMART CITY FAIR aus. Im Anschluss erhalten Sie einen Link zur Pressekonferenz. Im Anschluss an die Pressekonferenz können Sie das SafeRoadsTODAY Event kostenlos besuchen. Programmdetails finden Sie unter saferoads.today .

C-Roads wird kofinanziert durch die Connecting Europe Facility der Europäischen Union.

Rückfragen & Kontakt:

C-Roads Plattform

Mag. Martin Böhm, MSc

General Secretary of the C-Roads Platform

Martin.Boehm @ austriatech.at

www.saferoads.today



AustriaTech GmbH

Katharina Schüller, MA

Public Relations

+43 1 26 33 444 48

katharina.schueller @ austriatech.at

www.austriatech.at