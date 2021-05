Ultrafrische Salat- und Gemüseprodukte: Spatenstich für hochmodernes Vitana-Werk

Guntramsdorf (OTS) - Am Mittwochvormittag, 19. Mai 2021, lud efko zum feierlichen Spatenstich für die neue, hochmoderne Vitana-Produktionsstätte inklusive Logistik-Verteilerzentrum in Guntramsdorf. Gemeinsam mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Vorstandsdirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ Mag. Reinhard Schwendtbauer gaben efko-Geschäftsführer Klaus Hraby und die Vitana-Geschäftsführer DI Manfred Rotheneder und Mag. Markus Pois den offiziellen Startschuss für das 24-Mio.-Euro-Investment in die Zukunft der österreichischen Lebensmittelherstellung. „ Das neue Werk liegt an einem zentralen Logistikpunkt mit optimaler Anbindung an das Verkehrsnetz. In Kombination mit unserer flexiblen Lieferstrategie ermöglicht uns das, den gesamten österreichischen Markt täglich frisch zu beliefern “, so efko-Geschäftsführer Klaus Hraby, der die Versorgung der heimischen Konsumenten mit frischem Obst und Gemüse als zentrale Aufgabe von efko sieht.

