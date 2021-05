Schwarz zur Impfung: Niemand muss, aber alle können, und viele tun es

ÖVP-Gesundheitssprecherin appelliert an alle: „Gehen Sie impfen!“ - Zeichen von Freiwilligkeit, Solidarität und Verantwortungsbewusstsein

Wien (OTS) - Der anerkannte Infektiologe Prim. Univ.-Doz. Christoph Wenisch vom Kaiser-Franz-Josefs-Spital in Wien hat vor kurzem gesagt: „Wenn Sie sich nicht impfen lassen, ist ihr Risiko 100 Prozent, also ganz garantiert, dass Sie die Krankheit kriegen werden irgendwann in Ihrem Leben, … .“ Ähnlich hat es ja auch der Impfspezialist Univ.-Prof. Herwig Kollaritsch ausgedrückt: „Wenn Sie die Impfung nicht mögen, versuchen Sie es mit der Krankheit!“ Darauf haben Gott sei Dank immer weniger Menschen Lust. Die Erleichterung, die ich nach meiner ersten Impfung verspürt habe, einen Schritt in Richtung des Lebens getan zu haben, das wir uns alle wünschen, teile ich mittlerweile mit mehr als drei Millionen Menschen in Österreich, die ebenfalls schon mindestens einmal geimpft sind. Das erklärte heute, Mittwoch, ÖVP-Gesundheitssprecherin Abg. Gaby Schwarz anlässlich der heutigen Debatte zum Volksbegehren „Für Impf-Freiheit“ in der Nationalratssitzung

„Vertrauen Sie Ihrem Hausarzt oder Ihrer Hausärztin“, appellierte die Abgeordnete an die Menschen, Unwahrheiten auf vielen Internet-Plattformen keinen Glauben zu schenken. Wer noch immer denke, Corona sei harmlos und wie eine Grippe, dem empfehle sie das Gespräch mit jemanden, der auf der Intensivstation arbeite oder mit Genesenen, die oft nach Monaten immer noch an den Folgen leiden.

Sie, Schwarz, hätte schon vor einiger Zeit - auf Grund ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit beim Roten Kreuz und als Angehörige einer Risikogruppe eine Möglichkeit gehabt, sich impfen zu lassen. Sie habe diesen Termin aber aufgrund von Bedenken, dass ihr das als „Politikerprivileg“ ausgelegt werden könne, nicht wahrgenommen. Auch in der Krisenintervention sei man aber sehr nahe an den Menschen, dankte Schwarz in diesem Zusammenhang auch allen ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, die unter erschwerten Bedingungen Großartiges leisten.

„Niemand muss, aber alle können; und viele tun es. Und es werden immer mehr, und das ist gut so. Es ist dies ein Zeichen von Freiwilligkeit, Solidarität und Verantwortungsbewusstsein.“ Mittlerweile sei, sie, Schwarz als Risikopatientin geimpft – „und ich freue mich auf die zweite Teilimpfung“, appellierte Schwarz an alle: „Gehen Sie impfen! Es ist eine gute Entscheidung.“

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at