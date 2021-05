Talpa Germany ändert seinen Namen in Bildergarten Entertainment und kündigt damit das neue große Projekt "Let Love Rule" für RTLZWEI an (FOTO)

Berlin (ots) - Auf Wiedersehen Talpa Germany. Willkommen Bildergarten Entertainment.

Die TV-Produktionsfirma Talpa Germany hat sich umbenannt und firmiert nun als Bildergarten Entertainment. Sechs Jahre nach der Übernahme durch ITV Studios ist der letzte Meilenstein der Integration mit neuem Namen und dem Start als Bildergarten Entertainment genommen.

Geschäftsführer Karsten Roeder: "Vieles blüht und wächst bei Bildergarten. Als vollintegriertes Unternehmen haben wir nun auch Zugriff auf den internationalen Formatkatalog der ITV Studios."

Das neue Kapitel wird mit einem großen Projekt beginnen: Bildergarten Entertainment produziert für RTLZWEI die tägliche Dating-Show "Let Love Rule" - das erfolgreiche Original ist ein Format von ITV Studios Netherlands. Dort wird das Format von ITV Studios Netherland in Zusammenarbeit mit TEP produziert. In der Show beginnen Singles gleich beim ersten Date mit dem Zusammenleben. Das Format ist auch in Schweden, Großbritannien, Belgien und Portugal lizenziert. Es wird 2021 fünfmal wöchentlich ausgestrahlt und auch bei TVNOW zu sehen sein. Die Moderation wird von Jana Ina Zarrella übernommen.

Der Show- und Reality-Produzent mit Sitz in Berlin und Köln ist verantwortlich für Formate wie die langjährigen Musikshows "The Voice of Germany" (ProSieben/SAT.1), "The Voice Kids" (SAT.1) und "Sing Meinen Song" (VOX), die Factual-Sendungen "Mit 80 Jahren um die Welt" (ZDF), "Dickes Deutschland" (RTLZWEI), Reality-Shows wie "Paradise Hotel" (TVNOW) oder Charity-Galas wie "Ein Herz für Kinder" (ZDF).

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.bildergarten.tv

Rückfragen & Kontakt:

Felizia Wagschal



Bildergarten Entertainment GmbH & Co. KG

Genthiner Straße 5

10785 Berlin

f.wagschal @ bildergarten.tv