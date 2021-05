Welt-MS-Tag 2021: Einladung zum virtuellen Pressegespräch

Multiple Sklerose: Wie gelingt ein erfülltes Privat- und Berufsleben für Betroffene?

In Österreich gibt es aktuell ca. 13.500 Patientinnen und Patienten mit Multipler Sklerose (MS). Jedes Jahr kommen hierzulande etwa 450 Personen mit der Diagnose MS hinzu. Das Durchschnittsalter bei der Erstdiagnose liegt bei 20 bis 40 Jahren - und damit in einer besonders wichtigen Lebensphase sowohl privat als auch beruflich.

Wie steht es um die öffentliche Wahrnehmung dieser Erkrankung in Österreich? Dazu präsentieren wir Ihnen eine aktuelle Umfrage von Marketagent.

Und wie gelingt ein erfülltes Privatleben, wenn die Diagnose MS Zukunftspläne durcheinanderwirbelt? Was braucht es, damit die MS- Patientinnen und -Patienten im Land ein aktives Erwerbsleben führen und ihre Karriere verfolgen können? Welchen Beitrag dazu kann der medizinische Fortschritt leisten?

Darüber sprechen im Rahmen des virtuellen Pressegesprächs:

Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. med. univ. Christian Enzinger, MBA

Universitätsklinik für Neurologie, Med Uni Graz

Nina Schrott

MS-Betroffene

Marlene Schmid

Obfrau-Stellvertreterin der MSG Tirol und MS-Betroffene

