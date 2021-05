1 Million Too Good To Go-Überraschungssackerl in Österreich gerettet

App feiert Meilenstein

Wien (OTS) - Niemand wirft gern Lebensmittel weg. Das bestätigt auch der Erfolg der Too Good To Go-App in Österreich: Die Nutzerinnen und Nutzer haben soeben die millionste Portion über die App reserviert und damit Essen mit einem CO2-Äquivalent von rund 2.500.000 kg vor der Verschwendung bewahrt.

Im August 2019 startete die dänische App Too Good To Go in Österreich, um die ersten 30 Portionen heimischer Betriebe vor dem Wegwerfen zu retten. Heute, rund 20 Monate später, arbeitet Too Good To Go mit über 1.800 Partnern wie Restaurants, Hotels, Supermärkten oder Produzenten zusammen, damit einwandfreies Essen gegessen wird und nicht im Kompost landet. In dieser Zeit wurden so 1 Million Portionen von 630.000 Nutzerinnen und Nutzer in ganz Österreich abgeholt. Das Essen, das damit der Verschwendung entging, entspricht einem CO2-Äquivalent von rund 2.500.000 kg oder den Ausstößen von fast 500 Flügen um die Welt.

“Diese beeindruckende Zahl beweist das Engagement der Betriebe und Nutzerinnen und Nutzer. Ohne die Zusammenarbeit mit Vorreitern wie CupCakes Wien, Das Dekagramm, oder Café Himmelblau, die sich seit der ersten Minute für einen sinnvollen Umgang mit Ressourcen eingesetzt haben, wäre das nicht möglich gewesen. Heute sind unsere Partner vielfältiger denn je und vom Hofladen zur Supermarktkette können alle mitmachen, die überschüssige Lebensmittel haben”, so Georg Strasser, Country Manager von Too Good To Go Österreich.

Über Too Good To Go

Too Good To Go ist die weltweit größte App gegen Lebensmittelverschwendung. Die App ermöglicht es Betrieben wie Bäckereien, Restaurants, Cafés, Hotels und Supermärkten, ihr überschüssiges Essen zu einem vergünstigten Preis an Selbstabholerinnen und Selbstabholer zu verkaufen. Too Good To Go bietet so eine nachhaltige Lösung, von der Partnerbetriebe, Konsumentinnen und Konsumenten und die Umwelt profitieren: ausgezeichnetes Essen für die Kundschaft, weniger Verschwendung für die Betriebe und Ressourcenschonung für die Umwelt.

