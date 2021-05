SJ-Stich zum Ibiza U-Ausschuss: "Grüne Marionetten des Kanzlers verhindern Aufklärung auf allen Ebenen"

Sozialistische Jugend kritisiert scheinheilige Ausflüchte der Grünen, die die Aufklärung verzögern und einen möglichen U-Ausschuss zu fragwürdigen Corona-Beschaffungen verhindern

Die Grünen verzögern damit nicht nur die wichtige Aufklärungsarbeit des Ibiza U-Ausschusses immens, sondern verhindern auch die Einsetzung möglicher weiterer U-Ausschüsse durch die Opposition. Das ist nichts anderes als eine grüne Selbstaufgabe Paul Stich 1/3

Die Grünen verzögern damit nicht nur die Aufklärung im Ibiza U-Ausschuss, sondern bauen damit dem Bundeskanzler auch eine Mauer, die ihn vor weiteren möglichen Enthüllungen schützt Paul Stich 2/3

Die Grünen müssen sich entscheiden, auf welcher Seite sie am Ende des Tages stehen wollen. Auf der Seite der Aufklärung - oder auf der Seite des Vertuschens und Verdeckens Paul Stich 3/3

Wien (OTS) - “Nicht einmal zwei Jahre haben die Grünen gebraucht, um von einer angeblichen Aufklärungspartei zu einem Bollwerk von Sebastian Kurz zu werden. Die Absage der Grünen, den Ibiza U-Ausschuss zu verlängern, begräbt den letzten Funken Anstand der Partei. Die Grünen verzögern damit nicht nur die wichtige Aufklärungsarbeit des Ibiza U-Ausschusses immens, sondern verhindern auch die Einsetzung möglicher weiterer U-Ausschüsse durch die Opposition. Das ist nichts anderes als eine grüne Selbstaufgabe ”, sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich (SJ).

Der Argumentation von Grünen-Klubchefin Maurer kann Stich dabei wenig abgewinnen: “Der Verweis, die Opposition könnte im Herbst jederzeit einen neuen Ausschuss einsetzen, hinkt gewaltig. Denn abseits von einer dadurch verbundenen Zeitverzögerung kann die Opposition mit einer Minderheit nur jeweils einen U-Ausschuss einberufen. Daher wäre ein möglicher und bereits mehrmals medial diskutierter parlamentarischer U-Ausschuss rund um diverse fragwürdige Corona-Beschaffungen verunmöglicht. Die Grünen verzögern damit nicht nur die Aufklärung im Ibiza U-Ausschuss, sondern bauen damit dem Bundeskanzler auch eine Mauer, die ihn vor weiteren möglichen Enthüllungen schützt ”, so Stich.

" Die Grünen müssen sich entscheiden, auf welcher Seite sie am Ende des Tages stehen wollen. Auf der Seite der Aufklärung - oder auf der Seite des Vertuschens und Verdeckens . Fürs erste scheint diese Entscheidung gefallen zu sein. Zum Leidwesen aller Menschen, die in Österreich leben, arbeiten und Steuern zahlen”, so Stich abschließend.

