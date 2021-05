Edgar Holleis, Group CSO nun auch Principal Consultant bei Zühlke Österreich

Security wird in unserem Business zunehmend wichtiger. Unsere Kunden erwarten sich sowohl sichere Produkte wie auch Unterstützung bei Security-Compliance, wie z.B. der Absicherung der Lieferkette Edgar Holleis 1/2

Mithilfe unserer gebündelten Business- und Technologiekompetenzen schaffe ich mit meinem Team Mehrwert für unsere KundInnen und stehe ihnen mit maßgeschneiderten Sicherheitskonzepten zur Seite. Edgar Holleis 2/2

Wien (OTS) - Per 15. Mai ist Edgar Holleis (42) zum Principal Consultant bei Zühlke Österreich aufgestiegen. Seit Jänner dieses Jahres verantwortet er bereits die Position des Chief Security Officer in der internationalen Zühlke Gruppe. Nun wird er auch in Österreich eine bedeutendere Rolle einnehmen und die Unternehmenskompetenzen im Bereich Security weiter ausbauen.

„Security wird in unserem Business zunehmend wichtiger. Unsere Kunden erwarten sich sowohl sichere Produkte wie auch Unterstützung bei Security-Compliance, wie z.B. der Absicherung der Lieferkette“ , weiß Edgar Holleis. „Mithilfe unserer gebündelten Business- und Technologiekompetenzen schaffe ich mit meinem Team Mehrwert für unsere KundInnen und stehe ihnen mit maßgeschneiderten Sicherheitskonzepten zur Seite.“

Edgar Holleis kam vor 8 Jahren zum Innovationsdienstleister Zühlke. Zuvor war er an der Technischen Universität Wien und bei Tridonic/Zumtobel tätig. Der gebürtige Wiener hält ein Doktorat in Elektrotechnik und verfügt über einen Hintergrund in Nachrichtentechnik und drahtloser Kommunikation.

Zühlke – Empowering Ideas.

Als weltweit tätiger Innovationsdienstleister kreiert Zühlke neue Ideen und Geschäftsmodelle für Kunden in den unterschiedlichsten Branchen. Auf Basis neuester Technologien erschafft und transformiert Zühlke Dienstleistungen und Produkte – von der initialen Vision über die Entwicklung, die Produktion und die Auslieferung bis hin zum Betrieb. Darüber hinaus bietet der Zühlke Venture-Capital-Service Finanzierungen für Start-ups im Hightech-Bereich an. Zühlke wurde 1968 in der Schweiz gegründet und ist im Besitz von Partnern. Die 1300 Mitarbeitenden sind in Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Hongkong, Österreich, Portugal, der Schweiz, Serbien sowie in Singapur tätig.

Rückfragen & Kontakt:

Zühlke Engineering (Austria) GmbH

Mag. Amelie Springer

Rivergate, Handelskai 92, 1200 Wien, Österreich

Phone +43 1 205 11 6800

amelie.springer @ zuehlke.com

zuehlke.com