Grüne Wien/Kickert: Saisonstart am Jüdischen Friedhof Währing

Wien (OTS) - Auch 2021 organisieren die Grünen Wien wieder Freiwilligenarbeit über den gemeinnützigen Verein "Rettet den jüdischen Friedhof Währing". Ab Sonntag, 23. Mai gibt es beim Freiwilligentag wieder die Möglichkeit, aktiv bei der Rettung des Kulturjuwels mitzumachen und den Pflanzenwuchs im Zaum zu halten.

Freiwilligenarbeit am Sonntag 23. Mai 2021, von 10-16:00 Uhr. Treffpunkt ist der Info-Point des Friedhofs, Schrottenbachgasse 3.

„Seit vielen Jahren laden wir alle herzlich dazu ein, mit uns gemeinsam am Jüdischen Friedhof in Wien-Währing den Pflanzenwuchs im Zaum zu halten. Erste Schritte zur Sanierung des Friedhofes sind bereits gesetzt worden, es braucht aber weiterhin viele helfende Hände um mit Schere, Rechen und anderem Gartenwerkzeug den Friedhof zu erhalten“, so die stellvertretende Klubobfrau der Grünen Wien, Jennifer Kickert. Führungen können an 23.5. noch keine durchgeführt werden.

Alle Infos zur Freiwilligenarbeit und alle weiteren Termine in dieser Saison gibt es hier: https://wien.gruene.at/juedischerfriedhof .

