Einladung zur Bilanz-Pressekonferenz der Österreichischen Bundesforste AG am Donnerstag, 27. Mai 2021, um 10.00 Uhr

im ZOOM Kindermuseum, Forum, Museumsplatz 1, 1070 Wien und via Livestream

Wien/Purkersdorf (OTS) - Mit Zuversicht aus der Krise: Die Folgen der Corona-Pandemie sorgten im letzten Jahr am Holzmarkt für enorme Verwerfungen. Während die Klimawandelkosten auf ein historisches Hoch schnellten, sank der Rohstoffpreis auf ein Zehn-Jahres-Tief. Die Österreichischen Bundesforste haben sich dabei – in einem der schwierigsten Wirtschaftsjahre der letzten Jahrzehnte – als krisensicheres Unternehmen bewährt. Gegen Ende des Jahres zeigte sich auch die Talsohle durchschritten und ein Aufschwung in Sicht.

Warum das Jahresergebnis trotz Doppelmühle aus Corona-Krise und Klimawandel deutlich über den Erwartungen zu liegen kam, wie Investitionen durch die Krise helfen und welche Entwicklungen sich für das heurige Geschäftsjahr abzeichnen, erfahren Sie beim

Bilanz-Pressegespräch zum Geschäftsjahr 2020 & Ausblick 2021

mit Dr. Rudolf Freidhager, Vorstandssprecher und Vorstand für Forstwirtschaft und Naturschutz

und Mag. Georg Schöppl, Vorstand für Finanzen und Immobilien

am Donnerstag, 27. Mai 2021, um 10.00 Uhr

im ZOOM Kindermuseum, Forum, Museumsplatz 1, 1070 Wien und via Livestream

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! Anmeldung erforderlich per E-Mail an birgit.brandner@klar.net oder telefonisch unter Tel. 0664-922 77 87. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie vor Ort oder online teilnehmen möchten. Der Link zum Livestream wird vor Veranstaltungsbeginn übermittelt. Aufgrund der geltenden COVID-19-Bestimmungen ist die Teilnehmerzahl vor Ort beschränkt (3-G-Regel, FFP2-Maske, Mindestabstand).

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Bundesforste

Mag. Pia Buchner, Pressesprecherin

Tel. 0664-819 74 80

pia.buchner @ bundesforste.at