Gelebte Kultur – Freiwilligenarbeit in Niederösterreich

„Dokumentation am Feiertag", am Pfingstmontag, 24. Mai 2021, 17.35 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Regionalität, Identität, Kreativität und die Begegnung in der Gemeinschaft sind nur einige der Stichworte, die das Ehrenamt ausmachen. Es hat viel mit Herzensbildung, Idealismus und sozialer Verantwortung zu tun. Ohne ehrenamtliches Engagement könnten in einigen gesellschaftlichen Bereichen viele Aktivitäten nicht stattfinden. Corona hat diese Freiwilligenarbeit besonders getroffen. Kreativität war gefragt, um auch in diesen herausfordernden Zeiten das Engagement fortsetzen zu können und die Mitmenschen weiterhin sinnvoll und vor allem sicher zu unterstützen.

Niederösterreich ist mit über 20.000 Vereinen das „Land der Freiwilligen“. Dazu gehören unter anderem 1.400 Chöre, 500 Blasmusikvereine, 960 Volkstanzgruppen, 400 Theatervereine, 600 Kulturvereine sowie 750 Museen. Freiwilligenarbeit ist für eine funktionierende Gesellschaft von großer Bedeutung. Die „Dokumentation am Feiertag“ aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung:

Andreas Leitner, Kamera: Franz Cee) zeigt beispielhafte Projekte wie freiwillige Helfer ihre Arbeit in Zeiten des Stillstands mit viel Kreativität und Umsicht fortgesetzt haben und welche Anstrengungen sie dabei auf sich genommen haben, um auch das größte Maß an Sicherheit zu bieten.

Wie etwa bei Ausstellungen, die Einblicke in die regionale Geschichte geben oder in Kaltenleutgeben wo ehrenamtliche Kulturvermittler geführte Wanderungen zu „lost places“ und kulturellen Orten planen. Diese Spaziergänge sollen neu Zugezogenen kulturelle „Wurzeln“ vermitteln. Auch Musikschulen bilden die Säulen der Regionalkultur, wo sich Schülerinnen und Schüler bei Aktionen und Vereinen ehrenamtlich betätigen. Freiwilligkeit kennt keine Altersgrenzen.

Zu sehen ist wie sich engagierte Menschen auch unter strengen Coronaregeln für die Vermittlung von Kultur stark machen. Wie etwa Musikpädagoge Erhard Mann oder die Volkstanzgruppe Zeillern aus dem Mostviertel. Der „Verein zur Erhaltung und zum Betrieb des Reblaus Express“ mit seinem speziellen Ausflugsverkehr. Und eine Initiative in Strass im Strassertale widmet sich der Pflege von Klein- und Flurdenkmälern.

Als wichtige Kultur- und Bildungseinrichtung arbeitet die Kultur.Region.Niederösterreich viel mit Freiwilligen zusammen, die Kultur und Bildung in die Gemeinden bringen und damit für mehr Lebensqualität und ein positives Lebensgefühl sorgen. Am Ausbildungsstandort Schloss Atzenbrugg erhalten Teilnehmer der Akademie im Lehrgang Kulturvermittlung eine Berufsausbildung für die Mitarbeit in einer Kultureinrichtung. Auch in Zeiten von Corona-Einschränkungen konnte man mithilfe von Webinaren am Ball bleiben.

Freiwilliges Engagement fördert die sozialen Beziehungen zu anderen Menschen, bietet emotionale Verbundenheit mit der Gemeinschaft und trägt damit zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und Gemeinwohl bei. Ein eindeutiger Mehrwert für die Gesellschaft, den diese Dokumentation an vielen Beispielen zeigt.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

