Spargelgenuss: Marktamt kontrolliert

Wien (OTS) - Rund 4 Wochen ist die heurige Spargelsaison nun alt und das Wetter spielt leider nicht mit! Fiel schon die erste Grünspargelernte dem Frost zum Opfer, so ist witterungsbedingt auch der weiße Spargel nicht in gewohnten Mengen vorhanden. Grund dafür sind die viel zu regennassen Monate April und Mai, welche die Ernteerträge geringer als sonst ausfallen hat lassen. Das Positive für die Konsument*innen – es gibt noch ausreichende Mengen zum selben Preis der letzten Jahre zu erstehen.

Marktamt überprüft Qualität

In dieser Zeit ist natürlich auch das Marktamt aktiv und hat 60 Qualitätskontrollen sowohl bei den Straßenständen als auch auf den Märkten und am Großmarkt Inzersdorf durchgeführt. Das Marktamt als Lebensmittelkontrollbehörde überprüft ob Spargel, der als heimische Ware feilgeboten wird, auch tatsächlich aus Österreich stammt. Ebenso achten die Lebensmittelinspektor*innen natürlich auf die Frische der Ware. So mussten bislang 4 Anzeigen wegen falscher Herkunftsbezeichnung und 2 weitere wegen fehlender Gewerbeberechtigung ausgestellt werden.

„Wir fühlen uns den Konsument*innen verpflichtet mit unseren Kontrollen dafür zu sorgen, dass zu beanstandende Ware so schnell wie möglich aus dem Verkehr gezogen wird. Dies ist der Beitrag den wir als Marktamt leisten, um den hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard im Lebensmittelbereich zu erhalten“, erklärt Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.

Erntefrischer Spargel zerspringt wie Glas!

Wie können sich Konsument*innen vor überlagertem Spargel schützen? Vor dem Kauf sollte auf saftige Anschnittstellen und eventuellen Wurmbefall geachtet werden. Frischer Spargel gibt außerdem "quietschende Töne" von sich, wenn man ihn aneinander reibt. Erntefrischer Spargel zerspringt zudem wie Glas, wenn man ihn auf einen harten Boden fallen lässt.

Nähere Informationen gibt es beim Marktamts-Telefon unter der Wiener Telefonnummer 4000 - 8090. Die Hotline ist Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr, Samstag zwischen 9 und 17 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt.

