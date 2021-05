Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit – Wie kann dieser Spagat gelingen?

Virtuelles Pressegespräch

Graz (OTS) - Nachhaltiges Wirtschaften gilt für die Otto Group seit mehr als drei Jahrzehnten als unternehmerisches Grundprinzip. Aber wie gelingt einem weltweit agierenden Konzern mit aktuell rund 50.000 Mitarbeitenden der Spagat, wirtschaftlich erfolgreich zu sein und zugleich aufrichtig verantwortlich zu agieren?

Fragen wie dieser stellt sich Alexander Birken, Vorstandsvorsitzender der Hamburger Otto Group, gemeinsam mit Harald Gutschi, Geschäftsführer der österreichischen UNITO-Gruppe (u. a. OTTO Österreich, Universal, Quelle, LASCANA) in diesem Pressegespräch für österreichische Medienvertreter*innen.

Die beiden stehen Rede und Antwort, was man dafür tut, die Vorreiter-Rolle in Sachen Nachhaltigkeit nicht einzubüßen, und welche weiteren Corporate-Responsibility-Aktivitäten bei der UNITO-Gruppe neben der komplett CO2-neutralen Zustellung auf der letzte Meile, die mit 1. 1. 2021 umgesetzt wurde, in diesem Jahr noch hinzukommen. Birken und Gutschi gehen aber auch der Frage nach, welchen Stellenwert ein kleiner Markt wie Österreich im großen Konzern-Portfolio der Otto Group hat und wie sie die Zukunft des Handels sehen.



Ihre Gesprächspartner im Zuge des virtuellen Pressegesprächs:

Alexander Birken, Vorstandsvorsitzender, Otto Group

Harald Gutschi, Sprecher der Geschäftsführung, UNITO-Gruppe





Sie wollen an der Veranstaltung teilnehmen?

Dann akkreditieren Sie sich bitte bis Do., 27. Mai 2021, unter folgender E-Mail-Adresse: martina.stix@unito. Wir schicken Ihnen die Einwahldaten für das virtuelle Pressegespräch zu.

Virtuelles Pressegespräch: Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit – Wie kann dieser Spagat gelingen?

Datum: 02.06.2021, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: Virtuelles Format/MS Teams: Einwahldaten nach Anmeldung, Österreich

