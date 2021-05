Kieslich/Schwarz ad Busbahnhof: Viele Fragen sind nach wie vor unbeantwortet!

Informationen für Bürger müssen regelmäßig erfolgen - drohendes Verkehrschaos: Bring- und Holverkehr ist völlig weltfremd geplant

Wien (OTS) - „Nach den heute von der Stadt groß präsentierten Plänen für den neuen Busbahnhof in der Leopoldstadt fällt eines auf: nach wie vor sind viele Fragen offen, die nicht angesprochen und beantwortet wurden. Details zur verkehrstechnischen Lösung etwa und rund um die Bürgereinbindung fehlen. Hier erwarten wir uns mehr Klarheit“, so VP-Wien Verkehrssprecher Wolfgang Kieslich und die Leopoldstädter Bezirksparteiobfrau Sabine Schwarz.

Der Busbahnhof wird ein zentraler Verkehrsknotenpunkt für unsere Stadt werden. Dementsprechend viel Verkehrsaufkommen wird es im Umkreis geben, aber: „Der Bring- und Holverkehr ist völlig weltfremd geplant. Es gibt etwa keine Stellplätze für PKW. Nicht alle Menschen reisen mit den Öffis an, hier braucht es konkretere Pläne, um ein Verkehrschaos zu verhindern“, so Kieslich weiter. Die umliegenden Anrainer dürfen hier nicht benachteiligt werden und am Ende darunter leiden.

Sabine Schwarz fordert, dass die Anrainerinnen und Anrainer während des Prozesses der Flächenwidmung regelmäßig informiert und eingebunden werden. „Die Leopoldstädter und Leopoldstädterinnen müssen echte Partner während des Flächenwidmungsprozesses sein.“ Betreffend des angrenzenden, statt dem Dusika Stadion geplanten Neubaus einer Sporthalle, wünscht sich Schwarz den aktiven Dialog zwischen der Stadt und den Leopoldstädter Sportvereinen. "Es steht für uns fest, dass insbesondere mit den Leopoldstädter Sportvereinen ein ernsthafter Austausch stattfinden muss, um sich mit den Vereinen und deren Trainingsbedürfnissen abzustimmen“, so Schwarz abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Johanna Sperker

Stv. Leitung Kommunikation & Presse

+43 664 859 5710

johanna.sperker @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien