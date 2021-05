Heide: EU-Milliarden für den Übergang zur Klimaneutralität

Fonds für einen gerechten Übergang stellt 17,5 Milliarden Euro für nachhaltigen Strukturwandel bereit – 124 Millionen Euro für Österreich vorgesehen

Wien (OTS/SK) - Das EU-Parlament gibt in dieser Woche grünes Licht für den Fonds für einen gerechten Übergang („Just Transition Fund“). Damit stellt die EU 17,5 Milliarden Euro für die Strukturentwicklung in Regionen zur Verfügung, die derzeit noch besonders von der Kohle- und Schwerindustrie abhängig sind. SPÖ-EU-Abgeordneter Hannes Heide kommentiert: „Das ist ein konkretes Zeichen, dass wir auf dem Weg zur Klimaneutralität keine Region und keinen Menschen zurücklassen werden. Der Fonds unterstützt nicht nur Industrien und ihre Beschäftigten beim Übergang zu umweltfreundlicheren Technologien, sondern die gesamte soziale Infrastruktur in Europas Regionen. Es ist keine reine Industrieförderung, die Förderung fossiler Brennstoffe ist ausgeschlossen. Der Bau eines Kindergartens wird ebenso möglich sein, wie die Förderung von Kultur und nachhaltigen Tourismusprojekten.“ ****

„Für Österreich sind 124 Millionen Euro vorgesehen, derzeit für das Traunviertel und die östliche Obersteiermark. Damit werden wichtige soziale Investitionen gerade in jenen Regionen Europas ermöglicht, wo sich in den nächsten Jahren vieles ändern wird. Das darf aber erst der Anfang sein. Um wirklich nachhaltig faire und soziale Änderungen anzustoßen, muss der Fonds in den kommenden Jahren finanziell deutlich aufgestockt und regional ausgedehnt werden. Nur so können wir unsere Umwelt retten und gleichzeitig den Grundstein für ein erfolgreiches Europa der Menschen legen“, so Heide abschließend. (Schluss) up



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at