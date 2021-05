Saisonstart für die Wiener Parkbetreuung in 180 Parkanlagen

Christoph Wiederkehr: „Die Parkbetreuung sorgt dafür, dass sich Kinder und Jugendliche im Park wohlfühlen, bietet ein tolles Freizeitangebot und ist Anlaufstelle für persönliche Anliegen“

Wien (OTS) -



Ab morgen sind wieder 300 geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wiener Parkbetreuung in Parkanlagen in allen Wiener Gemeindebezirken unterwegs. In 180 Parks sowie in Jugendsport- und Wohnhausanlagen laden sie mehrmals die Woche Jugendliche und Kinder ab 6 Jahren zu Spiel, Spaß und sportlicher Action ein. Außerdem sind unter Einhaltung der geltenden Corona-Sicherheitsmaßnahmen auch Ausflüge in die Naherholungsräume Wiens, bezirksübergreifende Turniere sowie Besuche von Bädern, Kinos und Museen geplant.

Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr betont die Wichtigkeit des Angebots der Wiener Parkbetreuung: „Parks sind für Kinder und Jugendliche wichtige Lebens- und Sozialräume, wo sie sich mit Gleichaltrigen treffen und die Alltagssorgen vergessen können. Viele Kinder und Jugendliche haben daher in den letzten Monaten unter der Einschränkung der Sozialkontakte sehr gelitten, was auch Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hatte. Umso wichtiger ist es, dass sie jetzt wieder unbeschwerte Stunden mit ihren Freundinnen und Freunden verbringen können. Die Wiener Parkbetreuung sorgt dafür, dass sich alle Kinder und Jugendlichen in ihrem Park wohlfühlen, bietet ein tolles und abwechslungsreiches Freizeitangebot und ist auch Anlaufstelle für persönliche Anliegen!“

Denn ein wichtiger Teil der Betreuungsarbeit ist auch der persönliche Austausch: Die BetreuerInnen sind wichtige Ansprechpersonen für Kinder und Jugendliche, um über kleine und große Sorgen zu sprechen. Bei besonderen Problemlagen wird auch an Institutionen und Beratungsstellen der Stadt Wien weitervermittelt.

Alle Angebote sind freiwillig, unverbindlich und kostenlos. Durch die Finanzierung der 23 Bezirke sowie das große Engagement vieler Vereine und Institutionen, mit denen die Wiener Parkbetreuung kooperiert, wird die Umsetzung ermöglicht.

Weitere Informationen und das Programm der Wiener Parkbetreuung sind unter www.parkbetreuung.wien.at abrufbar.

Fotos sind unter: Aktuell - Presse-Service (wien.gv.at) abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Julia Kernbichler

Mediensprecherin Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, MA

+43 664 84 915 46

julia.kernbichler @ wien.gv.at



Eveline Neumeyer

Stadt Wien – Bildung und Jugend

01/4000-84348

eveline.neumeyer @ wien.gv.at