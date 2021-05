NEOS Wien/Arapovic: Verkehrsanbindung ausschlaggebend für Funktionalität des Fernbus-Terminals

Selma Arapovic: „Fernbus-Terminal hat Potential urbanes Zentrum im Herzen der Leopoldstadt zu werden“

Wien (OTS) - Mit dem heute vorgestellten Siegerprojekt geht die Planung des zentralen Fernbus-Terminals in die nächste Phase. Nicht nur für den Mobilitätssektor, sondern auch für die Stadtentwicklung stellt das Projekt einen wichtigen Meilenstein dar. „Der Fernbus-Terminal wird nicht nur für Reisende ein wichtiger Standort, sondern auch für den ganzen Stadtteil und seine Weiterentwicklung prägend sein. Ganz besonders hervorzuheben ist, dass es neben der guten Anbindung an den öffentlichen Verkehr und zu Grünräumen eine wichtige Verbindung zum Donauufer über einen neuen Handelskai-Steg geben wird. Daher ist eine gute verkehrstechnische Anbindung vom Fernbus-Terminal mit der Tangente umso wichtiger und sicherlich ausschlaggebend für Funktionalität und Akzeptanz“, so Selma Arapovic, Sprecherin für Stadtplanung der NEOS Wien.

Auch auf Bezirksebene zeigt man sich mit dem Planungsfortschritt des Fernbus-Terminals zufrieden: „Wir freuen uns, dass wesentliche Bürger_innenanliegen, wie beispielweise die durchgehende Sicherheit, keine Verkehrsverlagerung ins Landschaftsschutzgebiet Prater sowie mehr Begrünung und ein direkter Zugang zur Donau berücksichtigt wurden. Damit ist die Bürger_innenbeteiligung für uns jedoch noch nicht zu Ende. Wir hoffen, dass die Bürgerinnen und Bürger mittels Bürger_innensprechstunden und Infopoints vor Ort weiterhin in den Entwicklungsprozess eingebunden werden“, so Christian Moritz, Klubobmann der NEOS Leopoldstadt.

