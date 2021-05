Die „Science Busters“ feiern: „Das Universum ist so cool! – 80 Jahre Heinz Oberhummer“ am 19. Mai um 22.05 Uhr in ORF 1

Mit Puntigam, Freistetter, Jungwirth, Oberzaucher, Gunkl, Moder und Weinberger

Wien (OTS) - Hoch soll er leben! Am 19. Mai 2021 wäre der sprunggewaltige Physiker und Mitbegründer der „Science Busters“ 80 Jahre alt geworden. Leider kann er schon seit 2015 seinen Geburtstag nicht mehr feiern. Aber er ist alles andere als vergessen! Deshalb lassen alle „Science Busters“ in der Spezialausgabe „Das Universum ist so cool! – 80 Jahre Heinz Oberhummer“ am Mittwoch dem 19. Mai 2021, um 22.05 Uhr in ORF 1 ihren Freund und Lieblingsmusiker hochleben. Beim Wiedersehen mit dem Jubilar wird dieser einmal mehr auf unvergleichliche Art mit seiner Gitarre die Faszination des Universums besingen.

Fans des Wissenschaftskabaretts finden viele weitere Folgen der „Science Busters“ auch auf Flimmit (www.flimmit.at).

„Science Busters“ ist eine HD-Produktion der Gebhardt Productions GmbH im Auftrag des ORF.

