NEOS Wien/Gara: „Arbeiten intensiv am Ziel Klimamusterstadt“

Wiener Klimarat als wichtiger Impulsgeber auf dem Weg zur Klimaneutralität 2040

Wien (OTS) - Mit dem Wiener Klimarat tagte am 17. und 18. Mai ein bedeutendes Gremium aus unabhängigen Expert_innen, gesellschaftlichen Stakeholdern und Vertreter_innen der Stadt Wien, um Klimaschutzmaßnahmen im Sinne der Fortschrittskoalition zu diskutieren. Erklärtes Ziel der Rot-Pinken Stadtregierung: Wien zur lebenswerten Klimamusterstadt zu entwickeln und bis 2040 klimaneutral zu werden. Dabei liefert der Klimarat wichtige Impulse, um den fortschreitenden Klimawandel mit nachhaltigen und effektiven Maßnahmen zu begegnen. „Viele Empfehlungen haben bereits Eingang in unser Regierungsprogramm gefunden. Die Smart City Wien Rahmenstrategie wird vor diesem Hintergrund überarbeitet. Das Leitziel lautet: ‚Klimaneutralität bis 2040‘. Dafür braucht es ein Gesamt-Treibhausgas-Budget sowie sektorale Reduktionspfade“, so NEOS Wien Klimasprecher Stefan Gara, der auch Teil des Sounding Boards der Stadt Wien ist.

Einen besonderen Fokus legte der Klimarat auf die Anpassung der Klimaschutzmaßnahmen in den Bereichen Mobilität, Gebäude und Energieversorgung. Neben einer neuen Klima-Governance der Stadtregierung ist auch die Beteiligung der Bürger_innen in dieser Transformation essenziell. „Allen Teilnehmenden war klar, dass hier die stärksten Hebel auf dem Weg zur Klimamusterstadt liegen. Mit diesen Rahmenbedingungen wird in Wien ein unglaublicher Innovations- und Wirtschaftsimpuls ausgelöst. Genau das, was wir nach der Corona-Pandemie brauchen“, so Gara. So soll Wien etwa dank innovativer und urbaner Photovoltaik-Lösungen in Kombination mit Gründächern auch zur Solarmusterstadt werden.

Der Wiener Klimarat wurde eingerichtet, um Politik und Verwaltung der Stadt Wien bei der Entwicklung klimapolitischer Vorhaben zu beraten. Er setzt sich aus drei Boards zusammen, die in unterschiedlichen Konstellationen zusammenarbeiten. Insgesamt sind mehr als 40 Mitglieder im Rat aktiv. Der Klimarat wird erneut im Oktober/November 2021 tagen.

