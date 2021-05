Vollath: Stoppen wir das Sterben im Mittelmeer!

Aussprache im EU-Parlament - Frontex darf Seenotrettung nicht behindern

Wien (OTS/SK) - In der heutigen Aussprache im Europaparlament mit EU-Kommission und Rat hielt SPÖ-Europaabgeordnete Bettina Vollath eine emotionale Rede zum nicht endenden Sterben im Mittelmeer: „Seit 2015 sind im Mittelmeer über 17.000 Menschen ertrunken. Diese Leben hätten gerettet werden können, aber das Sterben geht im Mittelmeer immer noch weiter. Ein trauriger Tiefpunkt war das schwere Bootsunglück Ende April vor der Küste Libyens, wo laut UN vermutlich über 130 Menschen ertrunken sind. Diese Situation ist unerträglich, es geht hier um Menschen und nicht einfach nur um Zahlen“, sagt Bettina Vollath. In ihrer Rede hat die SPÖ-Politikerin die tragischen Schicksale von einigen jener aufgegriffen, die ihr Leben auf der gefährlichen Überreise verloren haben. ****

Vollath bekräftigte auch ihre Kritik an der Grenzschutz-Agentur Frontex und stellt zu den Medienberichten über ein erneutes Versagen von Frontex im Mittelmeer fest: „Seenotrettung ist nie Verbrechen, sondern immer rechtliche und moralische Pflicht. Auch Frontex muss endlich erkennen, dass das Mittelmeer kein rechtsfreier Raum ist. Solange nationale und europäische Stellen selbst Hilfe unterlassen und überdies private Schiffe an der Rettung von Menschenleben hindern, wird das sinnlose Sterben im Mittelmeer weitergehen. Bis Ende Juni erarbeiten wir Abgeordnete Vorschläge, welche Reformen Frontex dringend benötigt. Ein Umdenken am Mittelmeer ist dringend geboten. Denn die Menschlichkeit darf der EU nicht verloren gehen.“ (Schluss) bj

