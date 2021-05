Aktuelles zur Öffnung: Termin am Amt

3-G-Regelung: Wiener Verwaltung empfiehlt Test vor persönlichem Termin am Amt

Wien (OTS/RK) - Mit der bundesweit verordneten Öffnung der Gastro-, Kultur- und Freizeitbereiche und damit einhergehenden Rückkehr in einen halbwegs normalen Arbeits- und Freizeitalltag richten die Wiener Stadtverwaltung und ihre Serviceeinrichtungen erneut einen Appell an die Wiener Bevölkerung: Vor dem Aufsuchen des Amtes sollte man geimpft, getestet oder genesen sein. Grundsätzliche Voraussetzung für einen persönlichen Termin ist, dass der Termin vorab über das Amt oder eine der Serviceeinrichtungen der Stadt telefonisch, schriftlich oder per online-Terminreservierung eingehängt wurde. In Ämtern und Serviceeinrichtungen der Stadt Wien gilt für KundInnen und BesucherInnen FFP2-Maskenpflicht.

Geimpft, genesen, getestet - persönlicher Termin am Amt

Um weiterhin die Gesundheit aller – sowohl der KundInnen als auch der MitarbeiterInnen der Wiener Verwaltungs- und Serviceeinheiten - maximal zu schützen, wird für persönliche Amtswege empfohlen, eine der drei „G“-Kategorien des Bundes zu erfüllen: Geimpft, getestet oder genesen.

Wer also vorhat auf ein Amt zu gehen und weder genesen ist (6 Monate ab Infektion, 3 Monate ab Nachweis neutralisierender Antikörper), oder geimpft (22.Tag nach Erststich gilt), sollte zum Schutze aller auf das Testangebot der Stadt zugreifen.

Darüber hinaus gelten aber nach wie vor der Mindestabstand von zwei Metern und die Maskenpflicht.

Einzigartiges Testangebot der Stadt weltweit

PCR-Tests: Dazu gibt es eine große Auswahl an Gratis-Testmöglichkeiten. Am beliebtesten und wohl weitesten verbreitet ist das Gemeinschafts-Testangebot von Stadt und Wirtschaftskammer Wien: Mit dem Angebot „Alles gurgelt“ hat man die beste, weil sicherste Testmethode – also PCR-Tests – zur Verfügung, mit der man zu Hause gurgelt (Alles gurgelt! | Wir statt Virus!). Die Gurgeltests sind bei BIPA oder REWE erhältlich und können nach dem Gurgeln dort wieder abgegeben werden. Innerhalb von einem Tag gibt es ein 72h gültiges Testergebnis. Neu hinzugekommen sind rund 10 Gurgel-Boxen in Wien, die jenen Menschen einen PCR-Gurgeltest ermöglichen, die kein Smartphone haben oder für die das Gurgeln vor der Kamera zu kompliziert ist. Infos unter: https://coronavirus.wien.gv.at/gurgelboxen/

Personengruppen, die über Berufsgruppentestungen getestet werden (etwa Beschäftigte in Schulen und Kindergärten) können diesen Test auch als Eintrittstests verwenden.

Antigen-Tests von geschultem Personal: 48h gültige Antigentests können in den 9 Wiener Teststraßen (Corona-Testangebote in Wien - Infos zum Coronavirus) nach vorangegangener Online-Reservierung von geschultem Personal gemacht werden, ebenso in Apotheken; Anmeldung unter Österreich Testet (oesterreich-testet.at).

Übrigens: Von der Testempfehlung ausgenommen sind Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr.

Alle aktuellen und wesentlichen Infos rund um das Corona-Virus – auch mehrsprachig – finden sich unter: Informationen zum Coronavirus - Infos zum Coronavirus (wien.gv.at)

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die MitarbeiterInnen der Stadt Wien (Berufsgruppentestungen) – also Personal an Schulen, Kindergärten, im Magistrat regelmäßig 2x wöchentlich PCR-Tests durchführen. Dazu werden alle drei Tage rund 2000 Wiener Standorte zur Testabholung angefahren.

Das Netz des Gratis-Testangebots – flächendeckend und tatsächlich für jeden zugänglich gemacht – ist weltweit einzigartig und in dieser Qualität und Dichte unerreicht.

Absolut notwendig: Reservierung für Termin am Amt

Obwohl die Wiener Stadtverwaltung die Abwicklung vieler Amtswege bereits „online“ anbietet, gibt es Anträge, die ein persönliches Erscheinen notwendig machen, z.B. Erneuerung des Reisepasses, Personalausweises, Lebensbestätigung, etc. Aus Sicherheitsgründen kann auch bis auf weiteres keine „Laufkundschaft“ in den Ämtern betreut werden. Termine – außer in Notfallsituationen – daher bitte nur nach Vereinbarung. Das Angebot zur Online-Abwicklung von Anträgen findet sich unter: https://www.wien.gv.at/amtshelfer/

Telefonie: Für all jene, die kein Internet haben, kann auch vieles über einen Anruf in der zuständigen Dienststelle der Stadt Wien geklärt werden. Nicht jede Frage muss mit persönlichem Erscheinen gekoppelt sein – klären Sie vorab, ob ein persönliches Erscheinen notwendig ist.

