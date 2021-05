Neuproduktion: „Dok 1: Verdammt, wir singen noch“

Hanno Settele über die Lust am Singen in Zeiten der Pandemie

Wien (OTS) - Österreich singt viel und gerne. Unser Land hat mehr Chorvereine als Fußballverbände. Wo man hingeht, wird geträllert – zumindest war das vor der Pandemie so. In der Neuproduktion „Dok 1:

Verdammt, wir singen noch“ am 19. Mai 2021 um 20.15 Uhr in ORF 1 begegnet Hanno Settele auf einer emotionalen Reise quer durch Österreich Menschen, die eines gemeinsam haben: die Liebe zum Singen. Obwohl ihre liebste Freizeitbeschäftigung weggebrochen ist, lassen sie sich nicht unterkriegen. Neben den Hobbysängerinnen und Hobbysängern spricht auch die internationale Musikgröße und ehemalige Song-Contest-Teilnehmerin Bonnie Tyler über ihre eigene Krise und zeigt, wie man mit Musik nach vorne schaut.

In „Dok 1: Verdammt, wir singen noch“ lässt Hanno Settele jene Menschen zu Wort kommen, die mit unterschiedlichen Problemen zu kämpfen hatten. Da ist zum Beispiel die junge Schülerin Phoebe, die sich aufgrund der Erkrankung ihrer Schwester in sozialer Isolation wiederfindet und ihr Talent zum Liederschreiben fand. Oder Michi Riederer, die nicht nur ihren Job, sondern auch ihren Rückzugsort, die Karaokebar, verlor. Da sind die ehemalige Lehrerin Elisabeth Friedrich und ihre Schwester, die nach dem Tod ihres Bruders wieder zur Musik fanden. Weiters geht Hanno Settele mit dem Musiktherapeuten Thomas Stegemann der Frage nach: Was sagt mein persönliches Lieblingslied über mich aus? Auch eine internationale Musikgröße meldet sich zu Wort. Poprockstar Bonnie Tyler, in Österreich vor allem durch ihren Welthit „Total Eclipse of the Heart“ bekannt, berichtet, wie sie aus ihrer Krise gefunden hat. „Dok 1:„Verdammt, wir singen noch!“ ist eine Hymne an die Musik selbst. Denn ob inbrünstig vom Balkon oder still und leise für einen selbst – Singen zeigt vor allem eines: Ich bin noch da.

Auf Flimmit (www.flimmit.at) finden sich zudem zahlreiche weitere „Dok 1“-Ausgaben zum Nachsehen, darunter etwa „Schlager, Glück und heile Welt – Settele muss auf die Bühne“.

