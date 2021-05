AVISO: Hybride Pressekonferenz & Studienpräsentation: "Österreichs Handel in Zahlen". Jahresbilanz 2020 & Prognose 2021

Branchenradar und Handelsverband präsentieren die aktuelle Entwicklung und das künftige Potenzial der privaten Haushaltsausgaben im heimischen Einzelhandel und eCommerce

Wien (OTS) - Der Handel ist in Österreich einer der größten Wirtschaftssektoren und mit 603.000 Beschäftigten zweitgrößter Arbeitgeber. Der Private Konsum liefert rund 50 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt. Welche Produktgruppen die Privatausgaben im stationären Einzelhandel sowie im Onlinehandel 2020 angetrieben haben und wie stark die Paketvolumina heimischer KEP-Dienstleister angesichts der Pandemie und des Online-Shopping-Booms gestiegen sind, untersucht die brandneue Jahresbilanz "Österreichs Handel in Zahlen". Darüber hinaus liefert die Studie die erste Corona-Jahresprognose für das Gesamtjahr 2021.

Wie haben sich die Ausgaben der privaten Haushalte im Krisenjahr 2020 in Österreich tatsächlich entwickelt?

im Krisenjahr 2020 in Österreich tatsächlich entwickelt? Wie heftig waren die Auswirkungen der Lockdowns ?

? Welche Branchen und Sektoren treiben die Ausgaben im stationären Einzelhandel sowie im Online-Handel an, welche zählen zu den Verlierern?

treiben die Ausgaben im stationären Einzelhandel sowie im Online-Handel an, welche zählen zu den Verlierern? Kann der Lebensmittelhandel seine Vormachtstellung halten oder gar ausbauen?

seine Vormachtstellung halten oder gar ausbauen? Wie entwickeln sich die Paketvolumina heimischer KEP-Dienstleister angesichts des Online-Shopping-Booms?

heimischer KEP-Dienstleister angesichts des Online-Shopping-Booms? Werden sich die privaten Haushaltsausgaben 2021 erholen & wann erreichen wir wieder das Vorkrisenniveau?

Diese und viele weitere Fragen beleuchten das Marktforschungsunternehmen Branchenradar.com Marktanalyse und der österreichische Handelsverband in ihrer Marktstudie "Österreichs Handel in Zahlen. Jahresbilanz 2020 & Prognose 2021", die wir Ihnen gerne im Rahmen eines hybriden Pressegesprächs vorstellen möchten.

Freuen Sie sich auf eine systematische, segmentbezogene Darstellung der Nachfrage- und Preisentwicklung im österreichischen Handel (auch auf Anbieterebene), auf valides Datenmaterial zu Teilmärkten, Marktsegmenten, Anbietermarktanteilen, Vertriebswegen und Preisentwicklungen inklusive Prognose, sowie eine kompakte Interpretation der Ergebnisse.

Ihre Gesprächspartner:

Andreas Kreutzer , Geschäftsführer BRANCHENRADAR.com Marktanalyse GmbH

, Geschäftsführer BRANCHENRADAR.com Marktanalyse GmbH Rainer Will, Geschäftsführer Handelsverband

Zur hybriden Pressekonferenz (ZOOM) mit Jahres-Erfolgsrechnung für den gesamten heimischen Handel und Corona-Prognose 2021 am Freitag, 21. Mai, ab 13:00 Uhr laden wir Sie herzlich ein.

Wir bitten um eine vorherige Anmeldung via E-Mail an gerald.kuehberger @ handelsverband.at. Im Anschluss an Ihre Anmeldung übermitteln wir die ZOOM-Einwahldaten.

TV Teams können live vor Ort an der Pressekonferenz im großen Pressesaal des Handelsverbandes (Alser Straße 45, 1080 Wien) teilnehmen. Bitte hierfür ebenfalls um Voranmeldung per Mail.

