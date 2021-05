LAMÉE ROOFTOP

Mit Abstand die beste Aussicht

Wien (OTS) - Nach langer Ruhepause meldet sich das LAMÉE ROOFTOP mit voll aufgeladenen Energiereserven und großer Motivation zurück. Am 19.Mai geht es endlich wieder los und das LAMÉE ROOFTOP Team steht schon bereit, um die Gäste wieder mit ausgezeichneten Cocktails, verschiedenen Spritzer-Variationen und einfallsreichen hausgemachten Limonaden bei – mit Abstand – der besten Aussicht verwöhnen zu können. Auch die vegan-biologischen Weine aus dem eigenen regionalen BIOWEINGUT LENIKUS dürfen auf der Getränkekarte nicht fehlen.

ÖFFNUNGSZEITEN:

MO – FR 12:00-22:00 Uhr

SA – SO 10:00-22:00 Uhr

Wir bitten um Reservierung unter: welcome @ lameerooftop.com

THE NEW KID IN TOWN

Bald ist es soweit und die Wiener Innenstadt bekommt ein neues gastronomisches Highlight: Die LAMÉE MINIBAR im Hotel TOPAZZ LAMEE. Die exklusive Bar im Erdgeschoß des Hauses Lamée begeistert FrühaufsteherInnen und NachtschwärmerInnen gleichermaßen und stellt das althergebrachte Bild einer Minibar völlig auf den Kopf. Frühmorgens bis nachmittags werden ausgefallene Tee- und Kaffeekreationen sowie Breakfast und Lunch Essentials zubereitet. Aber auch am Abend können die Gäste der LAMÉE MINIBAR die einzigartige Atmosphäre bei einem After-Work-Drink genießen.

LAMÉE ROOFTOP und LAMÉE MINIBAR als Teile der Unternehmensgruppe LENIKUS

Die Wiener Unternehmensgruppe LENIKUS hat als Entwickler von design- und architekturorientierten Immobilienprojekten in den letzten 30 Jahren „Made by LENIKUS“ zu einem Begriff gemacht. Neben dem ökologischen Wohnbau entwickelt und betreibt das Unternehmen eigenständig auch nachhaltige Hotel- und Gastronomieprojekte sowie biologisch-veganen Weinbau. In diesen unterschiedlichen Geschäftsfeldern sowie mit der Sammlung LENIKUS leistet die Unternehmensgruppe LENIKUS immer auch relevante Beiträge zur Regionalentwicklung.

Rückfragen & Kontakt:

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:

LENIKUS HOTEL- UND GASTRONOMIEBETRIEBS GMBH

Parkring 10, 1010 Vienna, Austria

presse @ lenikushotels.com

T +43 1 516 31 0

WWW.HOTELTOPAZZLAMEE.COM