Sandoz modernisiert Antibiotika-Produktion in Kundl

Novartis und ihre Generika-Division Sandoz werden ihr Produktionsnetz zur Herstellung von Antibiotika in Europa in den nächsten drei bis fünf Jahren aufrüsten

Wien (OTS) -

Am Standort Kundl werden zunächst mehr als 100 Millionen Euro investiert, um einen modernen enzymatischen Prozess zur Herstellung von oralem Amoxicillin, dem wichtigsten Penicillin, einzuführen

Kundl wird damit als globales Zentrum für die Produktion oraler Antibiotika bestätigt und langfristig abgesichert

Im Juli 2020 gaben Novartis und ihre Generika-Division Sandoz gemeinsam mit der Österreichischen Bundesregierung bekannt, mehr als EUR 150 Mio in die nachhaltige Sicherung der Antibiotika-Produktion in Kundl investieren zu wollen. Diesem Bekenntnis folgen nun konkrete Schritte:

Sandoz wird den Standort Kundl weiter ausbauen und um modernste Technologien zur Wirkstoffproduktion für seine führenden Penicillin-Produkte erweitern. Mit dieser Investition kann Sandoz seine Position in Kundl als Drehscheibe und Zentrum der einzigen durchgängigen oralen Antibiotika-Produktionskette in Europa weiter stärken und weiterhin alle Produktionsschritte - vom Wirkstoff bis zur fertigen Darreichungsform - für viele lebensrettende Antibiotika abdecken.

Das Investitionsvolumen beläuft sich zunächst auf mehr als EUR 100 Mio und umfasst damit den größten Teil der 2020 angekündigten Gesamtinvestitionen von EUR 150 Mio. Die Vorbereitungen haben bereits begonnen, die Umbauarbeiten starten im zweiten Halbjahr 2021. Das Vorhaben wird die langfristige Wettbewerbsfähigkeit stärken und einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten. Die Reduktion der Abhängigkeit von Importen aus Asien ist von großem öffentlichen Interesse und daher hat die Österreichische Bundesregierung zugesagt, öffentliche Mittel in Höhe von EUR 50 Mio. aus verschiedenen Finanzierungspools zur Verfügung zu stellen.

„Antibiotika sind das Rückgrat jeder modernen Gesundheitsversorgung und eine wichtige strategische Säule unseres Geschäfts. Trotz eines vorübergehenden Nachfragerückgangs aufgrund der Pandemie bleiben wir in Bezug auf die mittel- bis langfristigen Aussichten für dieses Segment, das einen erheblichen Teil der globalen Krankheitsbilder abdeckt, weiter zuversichtlich. Diese antizyklische Investition, die kurz nach der Ankündigung von Plänen zum Erwerb der globalen Cephalosporin-Antibiotika von GSK erfolgt, bestätigt unsere Zusage, die Zukunft unseres führenden globalen Antibiotika-Geschäfts zu sichern“, so Richard Saynor, CEO von Sandoz.

Michael Kocher, Country President Novartis Austria, erklärt: „Wir optimieren den Produktionsprozess von oralen Antibiotika in Kundl und passen die Kapazitäten an, damit wir für den zukünftigen Bedarf gut gerüstet sind. Unser Ziel ist es, nachhaltige Preismodelle für Generika zu schaffen und so eine kostendeckende Produktion in Europa auf starke Beine zu stellen, um Patientinnen und Patienten in Österreich und auf der ganzen Welt zuverlässig mit qualitativ hochwertigen Medikamenten zu beliefern.“

Als Teil des Modernisierungs-Plans für Antibiotika in Europa wird in Palafolls (Spanien) eine neue Anlage für die sterile Wirkstoffproduktion errichtet. Dies bedeutet, dass die derzeitige ältere Anlage in Kundl bis 2025 schrittweise heruntergefahren wird. Veränderungen beim Personalstand am Campus Kundl/Schaftenau werden in diesem Zusammenhang aber nicht erwartet: „In Kundl und Schaftenau sind wir, aufgrund der Größe und Vielseitigkeit unserer Aktivitäten vor Ort, in der glücklichen Lage, die von der Abwanderung betroffenen Mitarbeitenden in unsere Wachstumsbereiche – allen voran im Bereich der oralen Penicillinproduktion – weiterentwickeln zu können“, stellt Kocher klar.

Die Investition in die Produktion von oralen Antibiotika in Kundl bekräftigt einmal mehr das Bekenntnis zum Standort. Erst kürzlich wurde der Ausbau von Kundl zu einem Kompetenzzentrum für die Nukleinsäure-Produktion bekannt gegeben und der Einstig in die COVID-19 Impfstoffproduktion. Auch die Anfang Mai kommunizierte Weiterentwicklung und Öffnung von Kundl/Schaftenau zu einem Technologie- und Life Science Park wird den Industriestandort weiter stärken und zusätzliche Wertschöpfung nach Tirol bringen.



