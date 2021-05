Online-PK-Aviso: KardiologInnen nehmen zu "Kardio-Onkologie", "Digital Health" und "Herzmedizin im Alter" Stellung

ÖKG-Jahrestagung wird zwischen 27. und 29. Mai 2021 live aus dem Salzburg Congress online übertragen

Wien (OTS) - Die diesjährige Jahrestagung der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft (ÖKG) wird mit dem Leitthema "Alte Herzen – Neue Perspektiven" zwischen 27. und 29. Mai 2021 stattfinden - zum zweiten Mal online. Die Vorträge werden aus dem Salzburg Congress übertragen und live moderiert, Ziel ist eine lebendige Interaktion zwischen Vortragenden und ZuhörerInnen. Die begleitende virtuelle Ausstellung rundet die Leistungsschau der Herzmedizin in Österreich für Interessierte ab. Aus diesem Anlass findet am Dienstag, den 25. Mai 2021, um 10:00h eine Online-Pressekonferenz mit ÖKG-Präsident Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Siostrzonek (Ordensklinikum Linz), Prim.a Assoz.Prof.in PDin Dr.in Diana Bonderman (Klinik Favoriten) und Ao.Univ.Prof.in Dr.in Jutta Bergler-Klein (AKH Wien/ MedUni Wien) zu den Tagungsthemen "Kardio-Onkologie", "Digital Health" und "Herzmedizin im Alter" statt. Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen, unter dem Link http://events.streaming.at/atcardio-20210525 an der PK aus dem APA-Pressezentrum teilzunehmen. Über eine Anmeldung Ihrer Teilnahme via office @ eipeldauer-consulting.com freuen wir uns.

Datum: 25.05.2021, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Url: http://events.streaming.at/atcardio-20210525

