19.5.: Sport Austria-Medientermin: "Startschuss zum Re-Start" mit VK Kogler, StR Hacker und Präsident Niessl

Wien (OTS) - Unter dem Motto "Startschuss zum Re-Start" bittet Sport Austria am Mittwoch, 19.5. (15:45 Uhr), also am Tag, an dem der gesamte Sport nach monatelangen Einschränkungen wieder österreichweit öffnet, zu einem Medientermin auf den Fußballplatz des 1. Simmeringer SC (Simmeringer Hauptstraße 213, 1110 Wien).



Sport Austria-Präsident Hans Niessl begrüßt dabei Sportminister Werner Kogler, Stadtrat Peter Hacker, Damen und Herren der Vienna Vikings, Damen und Herren des Simmeringer SC sowie Vertreter des Judoclubs Shiaido.



Welche Auflagen muss der (Breiten-)Sport für die Öffnung erfüllen, was ist möglich, was nicht? Was braucht es noch für ein starkes Comeback des heimischen Vereinssports?

Startschuss zum Re-Start

Datum: 19.05.2021

Ort: Fußballplatz des 1. Simmeringer SC

Wien, Österreich

