ORDINARY CREATURES ab 21. Mai in den Kinos

Ein Roadmovie von Thomas Marschall

Wien/Tirol/Steiermark/Niederösterreich (OTS) - Thomas Marschall wagt mit ORDINARY CREATURES ein Roadmovie in die Popkultur und zeigt in farbgewaltigen Bildern ein diskutierendes Paar über Familie, Religion und die menschliche Reproduktion. Während einer der hitzigen Debatten wird ein Jagdhund durch den abgelenkten Fahrer in die ewigen Jagdgründe verbannt und der Jäger schwört Rache! Die Verfolgungsjagd ergibt einen wunderbaren Film voller gedanklicher Abgründe. Mit einer hervorragenden Anna Mendelssohn in verzweifelten Versuchen ihre Welt zu retten! PREMIERE am 20. Mai im Stadtkino im Künstlerhaus in Anwesenheit des Teams; Podiumsgespräche mit Thomas Marshall, Anna Mendelssohn + GesprächspartnerInnen finden Sie hier.

praherfilm.at, https://www.facebook.com/ordinarycreaturesmovie

Wien-Premiere

in Anwesenheit des Filmteams

Datum: 20.05.2021, 19:00 - 22:00 Uhr

Ort: Stadtkino im Künstlerhaus

Akademiestraße 13, 1010 Wien, Österreich

Url: https://stadtkinowien.at/

Tirol-Premiere

Regisseur Thomas Marshall im Gespräch mit Bischof Hermann Glettler

Datum: 21.05.2021, 19:30 - 22:00 Uhr

Ort: Cinematograph

Museumsstraße 31, 6020 Innsbruck, Österreich

Url: https://leokino.at/index.php?disp=film&fid=F15280

Premiere in Krems

in Anwesenheit des Regisseurs

Datum: 28.05.2021, 19:45 - 22:00 Uhr

Ort: Kino im Kesselhaus

Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems, Österreich

Url: https://www.kinoimkesselhaus.at/de/programm/ordinary-creatures#2021-05-28-19h45

Filmemacher Tom Marshall im Gespräch

mit Philosophin Lisz Hirn

Datum: 03.06.2021, 19:15 - 22:00 Uhr

Ort: Stadtkino im Künstlerhaus

Akademiestraße 13, 1010 Wien, Österreich

Url: https://stadtkinowien.at/filmverleih/aktuelle-filme/

Filmemacher Tom Marschall. im Gespräch

mit Philippe Narval

Datum: 06.06.2021, 19:15 - 22:00 Uhr

Ort: Stadtkino im Künstlerhaus

Akademiestraße 13, 1010 Wien, Österreich

Url: https://stadtkinowien.at/filmverleih/aktuelle-filme/

Filmemacher Tom Marschall im Gespräch

mit Michelle Koch und Alejandro Bachmann

Datum: 17.06.2021, 19:15 - 22:00 Uhr

Ort: Stadtkino im Künstlerhaus

Akademiestraße 13, 1010 Wien, Österreich

Url: https://stadtkinowien.at/filmverleih/aktuelle-filme/

