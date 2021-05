Puma verzichtet auf Wolle aus Tierqual

VIER PFOTEN gelingt Marken-„Hattrick“ im Match gegen grausames Mulesing

Wir freuen uns sehr, dass sich Calvin Klein, Marks & Spencer und nun auch Puma mit unserer Unterstützung dazu entschlossen haben, zukünftig auf diese grausame und längst veraltete Methode zu verzichten. Das ist ein klares Signal an die Wollproduzenten und ein richtiger Schritt in Richtung einer Mulesing-freien Zukunft. Damit Millionen von Lämmern jährlich diese unnötige Verstümmelung erspart bleibt, hoffen wir, dass noch viele Marken folgen werden. Wir sind auf jeden Fall zum Dialog bereit Rebecca Picallo Gil, Kampagnenverantwortliche für Wolle bei VIER PFOTEN

Wien (OTS) - Nein zur Verstümmelung von Lämmern sagt zukünftig auch der deutsche Sportartikelgigant Puma. Neben den Marken Calvin Klein und Marks & Spencer ist es der jüngste und dritte Erfolg in Serie für die globale Tierschutzorganisation VIER PFOTEN im Kampf gegen Mulesing-Wolle. Damit verweist der Ausrüster im Profi-Fußball seine Konkurrenten Nike und Adidas vom Platz: Beide haben sich noch nicht gegen Tierqual-Wolle verpflichtet. Insgesamt acht Modemarken konnte VIER PFOTEN bisher überzeugen, ab spätestens 2025 ausschließlich zertifizierte Wolle zu verwenden. Das schließt die Verwendung von sogenannter Mulesing-Wolle aus. Bei der schmerzhaften Prozedur des Mulesing werden wenige Wochen alten Merino-Lämmern große Hautstücke mittels Schere und ohne Betäubung vom Hinterteil abgeschnitten, damit sich Fliegen dort nicht einnisten können.

„ Wir freuen uns sehr, dass sich Calvin Klein, Marks & Spencer und nun auch Puma mit unserer Unterstützung dazu entschlossen haben, zukünftig auf diese grausame und längst veraltete Methode zu verzichten. Das ist ein klares Signal an die Wollproduzenten und ein richtiger Schritt in Richtung einer Mulesing-freien Zukunft. Damit Millionen von Lämmern jährlich diese unnötige Verstümmelung erspart bleibt, hoffen wir, dass noch viele Marken folgen werden. Wir sind auf jeden Fall zum Dialog bereit “, so Rebecca Picallo Gil, Kampagnenverantwortliche für Wolle bei VIER PFOTEN.

Ein Zertifikat für den Tierschutz

Merino-Wolle findet Verwendung in den verschiedensten Kleidungsstücken, ist saisonunabhängig und sehr beliebt. Über 75 Prozent der Wollexporte und sogar 90 Prozent der feinen Merino-Wolle, die für die globale Fashion-Industrie verwendet werden, stammen aus Australien – weltweit das einzige Land, wo die Methode des Mulesing noch betrieben wird. Dabei gibt es dazu längst Alternativen, wie der Wechsel auf Schafzüchtungen, die weniger anfällig für Parasiten sind. Es gibt aber auch Zertifikate, die tierquälerische Methoden ausschließen. RWS ist das solideste Wolle-Zertifikat, das es derzeit auf dem Markt gibt und garantiert den Ausschluss von Mulesing-Wolle, ein besseres Wohlergehen der Schafe und eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Lieferkette. Ohne Standards wie RWS können Modemarken kaum erkennen, unter welchen Bedingungen die Schafe auf diesen Farmen leben und ob Mulesing-freie Wolle mit Mulesing-Wolle entlang der Lieferkette vermischt wurde.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Elisabeth Penz

Press Office Austria

VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz

Linke Wienzeile 236, 1150 Wien



Tel: + 43 (0)1 895 02 02 - 66

Fax: + 43 (0)1 895 02 02 - 99

Mobil: + 43 (0)664 3086303

elisabeth.penz @ vier-pfoten.org

www.vier-pfoten.at www.vier-pfoten.org