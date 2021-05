GÖD: Bundestag der AHS-Gewerkschaft am 17.5.2021

Herbert Weiß neuerlich zum Vorsitzenden gewählt

Wien (OTS) - Am Montag, dem 17. Mai 2021, fand via Videokonferenz der Bundestag der AHS-Gewerkschaft statt. Die Delegierten aus allgemein bildenden höheren Schulen in Österreich haben dabei die personellen Weichen für die kommenden fünf Jahre gestellt.

Der bisherige Vorsitzende der AHS-Gewerkschaft, Mag. Herbert Weiß, wurde ebenso wie sein erster Stellvertreter Mag. Georg Stockinger mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt. Zur neuen zweiten Stellvertreterin wurde Mag. Ursula Göltl gewählt.

In seinem Bericht gab der wiedergewählte Vorsitzende einen Überblick über die für die Schulen relevanten Änderungen der letzten Jahre und dankte allen FunktionärInnen für die hervorragende Arbeit im Interesse der Kollegenschaft. Weiß betonte die Bedeutung einer starken Interessensvertretung und forderte die stärkere Einbindung der Lehrervertretung bei der Weiterentwicklung des österreichischen Schulwesens.

Besonders erfreulich sei die positive Mitgliederentwicklung in der AHS-Gewerkschaft. Durch ihre Mitgliedschaft leisten die KollegInnen einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst. Die AHS-Gewerkschaft werde sich auch in den nächsten Jahren für sinnvolle Weiterentwicklungen in unserem Schulsystem einsetzen. Neben der Bewältigung der Folgen der Pandemie werden das unter anderem eine verbesserte Induktionsphase für NeueinsteigerInnen, Verbesserungen im neuen Dienstrecht sowie die schulautonome Entscheidung über die Einführung der semestrierten Oberstufe sein.

Der wiedergewählte Vorsitzende der AHS-Gewerkschaft nahm auch zur aktuellen Situation klar Stellung: „In der Pandemie bekamen und bekommen wir von der Öffentlichkeit durch Wertschätzung den Rücken gestärkt. Nun ist es an der Zeit, dass diese Wertschätzung endlich auch in allen Bereichen der Schulbehörden ankommt.“ Man solle der Expertise der LehrerInnen vertrauen und die Schulen nicht ständig mit neuen Vorgaben und administrativem Mehraufwand überschütten.

