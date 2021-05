GWMs neue Fahrzeuge, die auf L.E.M.O.N. DHT basieren, debütieren weltweit und zeigen außergewöhnliche Leistungen

Baoding, China (ots/PRNewswire) - Vor kurzem hat GWM den HAVAL JOLION in Saudi-Arabien, Südafrika und Chile auf den Markt gebracht und steht kurz vor der Vorstellung des HAVAL H6 der 3. Generation in der Ukraine. Aufbauend auf "L.E.M.O.N.", einer intelligenten modularen Plattform, werden die beiden neuen Modelle GWM L.E.M.O.N. DHT zum ersten Mal der Welt vorstellen, um Anwendern auf der ganzen Welt durch technologische Transformation und Innovation neue Produkterfahrungen zu ermöglichen.

Mit dem Start von L.E.M.O.N. DHT wird GWM der erste chinesische Automobilhersteller sein, der in der Hybridtechnologie die Grenzen überschreitet. Dieses hochintegrierte, hocheffiziente Multi-Mode-Hybridsystem mit HEV- und PHEV-Architekturen kann unabhängig von Geschwindigkeitsbereichen und Szenarien ein perfektes Gleichgewicht zwischen hoher Effizienz und hoher Leistung erreichen und so eine hohe Energieeffizienz und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch für globale Nutzer bieten, denen der Umweltschutz wichtig ist.

Da L.E.M.O.N. DHT die Vorteile von stärkerer Leistung, mehr Komfort, reduzierte Geräusche, Vibrationen und Härte (NVH - Noise, Vibration, Harshness) und geringerem Kraftstoffverbrauch aufweist, werden in Zukunft viele neue Fahrzeuge von GWM auf dieser Technologie aufbauen, was zu bemerkenswerten Leistungssteigerungen führt. Am Beispiel des HAVAL H6 der 3. Generation besteht der Antriebsstrang des neuen Fahrzeugs aus einem 1,5-Liter-Turbomotor und einem 130-kW-Motor und liefert eine kombinierte Leistung von 179 kW (243 PS) und ein kombiniertes Drehmoment von 530 N m, so dass er weniger Reaktionszeit benötigt als der HAVAL H6 der 2. Generation. Das nasse Doppelkupplungsgetriebe der zweiten Generation für den Antriebsstrang bietet einen höheren Wirkungsgrad der Übertragung, ein schnelleres dynamisches Ansprechverhalten und ein stärkeres Beschleunigungsvermögen. Durch die serienparallele Hybridtechnologie mit zwei Motoren reduziert der HAVAL H6 der 3. Generation den Kraftstoffverbrauch von 6,9 l/100 km des HAVAL H6 der 2. Generation auf 6,6 l/100 km, was zu einer Steigerung der Kraftstoffeffizienz um 14,5 % führt, und erreicht sowohl Kraftstoffeffizienz als auch starke Leistung. Der HAVAL H6 der 3. Generation ist mit Abmessungen von 4.653 x 1.886 x 1.730 mm (LxBxH) 38 mm länger, 26 mm breiter und 10 mm höher als der HAVAL H6 der 2. Generation. Ein größerer Aufbau bedeutet mehr Platz, der den verschiedenen Familienmitgliedern mehr Komfort bietet und ihren unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht wird. Darüber hinaus trägt L.E.M.O.N. DHT dazu bei, NVH auf ein Minimum zu reduzieren und so eine angenehme Fahrumgebung für den Benutzer zu schaffen.

Die Hybridtechnologie ist ein wichtiger Eckpfeiler, der die Globalisierungsstrategie von GWM unterstützt und ein klarer Ausdruck der F&E-Fähigkeiten von GWM ist. Im Laufe der Jahre hat sich GWM der unabhängigen Forschung und Entwicklung verschrieben, hohe Qualitätsstandards gesetzt und Produktverbesserungen durch Kerntechnologien gefördert. GWM legt auch großen Wert auf ein personalisiertes Erlebnis, um die vielfältigen Anforderungen der Benutzer auf der ganzen Welt zu erfüllen. In Zukunft wird GWM unermüdliche Anstrengungen im Bereich der technologischen Innovation unternehmen, um den industriellen Wandel voranzutreiben und den globalen Nutzern ein Hightech-Fahrerlebnis zu bieten.

