The Mars Agency geht eine Partnerschaft mit Mountaingate Capital ein, um schneller auf die wachsenden Bedürfnisse ihrer Kunden reagieren zu können

Southfield, Michigan (ots/PRNewswire) - The Mars Agency, eine globale Commerce-Marketing-Agentur, gab heute eine beträchtliche Kapitalbeteiligung der in Denver ansässigen mittelständischen Private-Equity-Firma Mountaingate Capital ("Mountaingate") bekannt.

Die 1972 gegründete Mars Agency hat seit ihrer Gründung ein enormes Wachstum erlebt und sich einen hervorragenden Ruf als führendes Unternehmen in den Bereichen Shopper Conversion, Retail Intelligence, Technologielösungen und als Top-Arbeitsplatz erworben. Die Mars Agency betreut eine beeindruckende Kundenliste von weltweit anerkannten und branchenführenden Marken. Mit einem wachsenden Team von mehr als 500 Mitarbeitern auf drei Kontinenten ist The Mars Agency Partner von Mountaingate, um das Wachstum sowohl organisch als auch durch selektive strategische Akquisitionen zu beschleunigen, um seine Kunden besser zu bedienen.

The Mars Agency wird weiterhin als unabhängige Agentur mit dem gleichen Maß an Agilität und Kundenorientierung agieren. Die neue Eigenkapitalfinanzierung wird es The Mars Agency ermöglichen, ihre Fähigkeiten auszubauen, ihr Angebot zu stärken und die Entwicklung der firmeneigenen Commerce-Technologieplattform Marilyn® voranzutreiben.

Das gesamte Führungsteam der Mars Agency bleibt in den nationalen und internationalen Niederlassungen intakt. Sowohl Ken Barnett als auch Rob Rivenburgh werden zusammen mit Mitgliedern des Führungsteams weiterhin als Anteilseigner an der Partnerschaft beteiligt sein. Ken Barnett wird weiterhin Executive Chairman bleiben und Rob Rivenburgh wird zum Global CEO befördert. Zusätzlich bleibt Darren Keen als CEO, International Markets, verantwortlich für die weitere operative Expansion der Agentur außerhalb Nordamerikas.

"Wir haben eine branchenführende Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, leidenschaftlich innovativ zu sein und innovative Lösungen für unsere Kunden und den Markt zu entwickeln. Dies gibt uns die finanzielle Rückendeckung, um dies durch Innovationen und Akquisitionen noch schneller zu tun", sagte Herr Barnett. "Die Förderung unseres Wachstums ermöglicht es uns, zu führen, die besten Talente zu halten und anzuziehen, innovativ zu sein und unseren geschätzten Kunden weltweit die besten Lösungen und Ideen anzubieten."

Das Führungsteam von The Mars Agency hat sich mit Bedacht für diesen Eigenkapitalpartner entschieden, weil Mountaingate mit den Kernwerten des Unternehmens übereinstimmt und über eine enorme Erfahrung bei der Beschleunigung von technologiebasierten Lösungen verfügt. Mountaingate hat umfangreich in die daten- und technologiegetriebene Marketing-Dienstleistungsbranche investiert und verfügt über einen bewährten Prozess und ein Team, das die Führungsgruppe von The Mars Agency ergänzt. Darüber hinaus ermöglicht diese Investition The Mars Agency, unabhängig zu agieren und ihre Agilität, ihren "Intrapreneurialismus" und ihre wachstumsorientierte Kultur beizubehalten, um ihre Kunden weiterhin optimal zu bedienen und mit ihnen zusammenzuarbeiten - eine strenge Komponente in den Auswahlkriterien von The Mars Agency.

"Mountaingates umfangreiche Erfahrung darin, Unternehmen unserer Größe bei der Skalierung innerhalb der Commerce-Marketing-Branche zu helfen, und die Übereinstimmung mit dem Ziel von The Mars Agency, das Wachstum für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und unsere Gemeinschaft voranzutreiben, machten Mountaingate zum perfekten Partner für uns", sagte Rivenburgh. "Wir sind begeistert, ihre Unterstützung zu haben und freuen uns sehr über dieses nächste Kapitel des Wachstums."

The Mars Agency ist ein preisgekröntes, unabhängiges, globales Handelsmarketingbüro mit dem Fokus auf Wachstum für Kunden. Mit Talenten in Nord- und Südamerika, Europa und Asien schaffen sie bahnbrechende, vernetzte Handelslösungen, indem sie die intelligentesten Menschen mit der neuesten Technologie in Einklang bringen. Ihre neueste MarTech-Plattform, Marilyn®, ist der erste und einzige End-to-End-Commerce-Berater. Mehr erfahren unter www.themarsagency.com und meetmarilyn.ai.

Mountaingate Capital ist eine führende Buy-and-Build-fokussierte Private-Equity-Firma im mittleren Marktsegment mit Sitz in Denver, Colorado, und wurde vom Inc Magazine als eine der Top 50 besten Private-Equity-Firmen für gründergeführte Unternehmen in den Jahren 2019 und 2020 ausgezeichnet. Erfahren Sie mehr unter www.mountaingate.com.

