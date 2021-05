FPÖ – Bösch: LH Wallner muss sich von ÖVP-Machenschaften klar distanzieren

Mit seinem Schweigen akzeptiert der Landeshauptmann die ungeheuerlichen Zustände innerhalb der ÖVP.

Wien (OTS) - „Wenn gegen zwei maßgebliche Mitglieder einer amtierenden Regierung, nämlich gegen den Bundeskanzler und seinen Finanzminister Ermittlungen laufen, und diese einen Rücktritt verweigern, dann ist eine Grenze überschritten, die es ganz einfach nicht zu überschreiten gilt. Hier erwarte ich mir von Landeshauptmann Wallner, dass dieser sich klar und deutlich von diesen ÖVP-Machenschaften distanziert“, erklärte der Vorarlberger FPÖ-Nationalratsabgeordnete Dr. Reinhard Bösch am Rande der heutigen Sondersitzung des Nationalrates.

„Diese untragbaren Zustände innerhalb der Regierung beziehungsweise der ÖVP richten enormen Schaden für unser ganzes Land an, weil sowohl der Bundeskanzler als auch der Finanzminister in Wahrheit nur noch damit beschäftigt sind, sich aus den Fängen der Justiz zu befreien. Die notwendigen politischen Konsequenzen werden aber nicht gezogen. Dass ausgerechnet Landeshauptmann Wallner diese ungeheuerlichen Vorkommnisse nicht nur unwidersprochen hinnimmt, sondern auch noch Kanzler Kurz und Minister Blümel den Rücken stärkt, ist völlig inakzeptabel“, kritisierte Bösch den Landeshauptmann.

„Landeshauptmann Wallner war in der Vergangenheit immer wieder einer, der mit dem Finger auf andere Parteien gezeigt und Distanzierungen eingefordert hat. Jetzt ist er plötzlich verstummt. Ich fordere ihn daher auf, zu den Vorkommnissen in seiner Partei endlich Stellung zu beziehen und sich von den Machenschaften seiner Parteifreunde mit aller Klarheit zu distanzieren“, so Bösch.

