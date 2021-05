Elite1/2021 Der elitäre Start in das Jahr 2021. Mit packenden 154 Seiten.

Sie machen Lust auf Frühling. In diesem Heft zeigen wir Ihnen die 70 kreativsten Outfits und Accessoires von 13 Designern.

Cover Story

Wikipedia-Admin-Skandal

Wiki-Pedia-Leaks

Wo Machos mobben: Jung, schön und bekannt, einflussreich - aber Frau? Dann wird es für Sie wohl schwer, einen Wikipedia-Eintrag zu bekommen. Wikipedia wird 20. Zeit für eine Selbstreflexion.

+++ Weiters lesen Sie auf aufregenden 154 Seiten: +++

Die Frühlings-Trends in der Mode +++ So bekommt ihr Make-Up den richtigen Glow +++ Trend-Prognosen bei Accessoires +++ Trend-Blick: Die heissesten Shades +++ Herrendüfte: So richt man(n) 2021 +++ Eine Hommage an Coco Chanel +++ Gärten sind unsere grünen Juwelen +++ Vermischtes: Elite zeigt neue Produkte, die Ihnen auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht zaubern

Editorial

Füllhörner & Hornochsen

Dieses Heft birgt eine Überraschung, die für Elite eher ungewöhnlich ist. Die sogenannten Administratoren, eine anonyme, mächtige Klüngel aus vorwiegend Herren der Schöpfung, die dort über Ach und Weh der „Bittsteller“, die eingetragen werden wollen entscheiden, sonderten Mobbing-Texte in Richtung Ekaterina Mucha ab, die ihr den kalten Schauer über den Rücken laufen ließen. Dem gegenüber steht eine Frau, die jede Elite bienenemsig recherchiert und liebevoll zusammenstellt. Und da ist eine Frau, die von den 23 wichtigsten Society-Reportern Österreichs unter den 350 wichtigsten Prominenten unseres Landes an 16. Stelle gereiht wurde und 40.000 Instagram-Follower hat. Und da ist eine Frau, die vor einem Millionen-Publikum „Shopping Queen“ gewonnen hat. Und diese Frau ist nicht relevant? Das dicke Ende kommt zum Schluss: Der Wikipedia Austria-Geschäftsführer entschuldigt sich in unserer Titelgeschichte bei Ekaterina Mucha expressis verbis.

Fashion Weeks

Die Frühlings-Trends

Auch 2021 beweist die Fashionwelt wieder ihre Kreativität. Elite zeigt die Trend-Prognosen für Frühjahr/Sommer: Wir dürfen uns auf Polka-Dots, Mustermix, Upcycling und Tailored Pieces mit Paperbag-Hosen freuen.

Make-Up

Frühlings-Glow

Get inspired! Wir sagen Bye, Bye zur „Winterblässe“ und „Hello“ zum Frühlingsstrahlen. Diese Make-Up-Trends sorgen für einen sonnengeküssten Teint und den perfekten Glow.

Fashion

Summer-Feeling

Die neuen Spring-Summer-Kollektionen bringen neue spannende Farben, Muster, Schnitte und Materialien. Wir zeigen die wichtigsten Fashion-Trends in der Übersicht.

Accessoires

Trend-Prognosen

Die coolsten Accessoires für die warme Jahreszeit auf einen Blick.

Sonnenbrillen

Trend-Blick

Mit seiner Sonnenbrille setzt man nicht nur ein persönliches Statement, sonder verleiht dem Gesicht auch ein elegantes Finish. 2021 ist dabei alles erlaubt: rund, eckig, oval oder auch oversize: je ausgefallener, desto besser!

Pflege

Strahlend schön

Hallo Frühling! Bei der Hautpflege gilt es jetzt die Defizite des Winters auszugleichen und den Teint gezielt auf die wärmeren Temperaturen vorzubereiten.

Herrendüfte

Frühlingsfreuden

Es liegt was in der Luft! Der Duft von Frühling macht Lust auf die warme Jahreszeit. Wir verraten, welche Parfum-Trends zur aktuellen Jahreszeit passen.

Outfits

Accessoires

Diese It-Pieces werten jeden Look auf und bieten eine Menge Überraschungen.

Fashion

Eine Hommage an Coco Chanel

2021 jährt sich das Todesjahr der französischen Design-Ikone.

Juwelen

Haute Joaillerie

Juwelen spiegeln die eigene Persönlichkeit und heben ihre Trägerin aus der Masse hervor. Wir stellen Ihnen die schönsten Schmuckstücke aus den aktuellen Kollektionen vor.

Gärten

Grüne Juwelen

Botanische Oasen, herrschaftliche Parks und idyllische Rückzugsorte - Elite stellt die schönsten Gartenlandschaften rund um die Welt vor.

Luxus

Meisterwerke

Ob feinmechanische Meisterwerke oder filigrane Dekorationen: Die Manufakturen der großen Luxusfabriken faszinieren mit ausgefeilter Handwerkskunst nach traditionellem Vorbild.

Juwelen

Höchste Sorgfalt

Tiffany & Co steht für absoluten Luxus und Innovation. Nun festigt das Unternehmen seine Führungsrolle bei der Rückverfolgbarkeit und hebt die Transparenz auf ein neuen Niveau.

Gastlichkeit

Kulinarik

Wir alle sehen uns danach, wieder mit Freunden, Familie oder dem Partner Essen zugehen. Elite zeigt die absoluten Hot-Spots und die aufregendsten Neueröffnungen, die Sie nach dem Lockdown keinesfalls verpassen sollten.

Malediven

Ein Juwel im indischen Ozean

Paradiesische Strände, atemberaubende Korallenriffe und türkisfarbenes Wasser machen die Malediven zu einem der faszinierendsten Urlaubsziele dieser Welt.

Kroatien

Kaiserliches Erwachen

Schmuckstücke in kaiserlich-königlichem Kleid direkt am Meer, umgeben von wunderschönen Buchten - das Adria Relax Resort Miramar und das Kvarner Palace bieten traumhafte Ferien an der kroatisch Adria.

Zell am See

Heimische Wohlfühl-Oasen

Die Lage am See und der historische Charme machen Zell am See zu einer der schönsten Städte im Salzburger Land.

Neu & Edel

Vermischtes

Es sind die kleinen Freuden des Lebens – Elite zeigt neue Produkte, die Ihnen auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

