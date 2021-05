Hilfswerk Niederösterreich begrüßt Corona-Bonus für Gesundheits- und Pflegeberufe

Wichtiges Signal, das einmal mehr die Bedeutung der mobilen Pflege und Betreuung unterstreicht; weitere Schritte müssen folgen

St. Pölten (OTS) - „Diese Prämie ist ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung für das Engagement und die Professionalität, mit der unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Tätigkeiten unter den gegebenen Umständen ausführen“, so LAbg. Michaela Hinterholzer, Präsidentin des Hilfswerks Niederösterreich zur Konkretisierung des im Vorjahr angekündigten Corona-Bonus vonseiten der Bundesregierung. „Im vergangenen Jahr ist die Bedeutung der mobilen Pflege und Betreuung für die Gesellschaft spürbar geworden. Der Einsatz jeder einzelnen Hilfswerk-Mitarbeiterin und jedes einzelnen Hilfswerk-Mitarbeiters ermöglicht es, ältere, kranke oder pflegebedürftige Menschen sowie ihre Angehörigen auch in so herausfordernden Zeiten weiterhin professionell in ihrem Zuhause zu unterstützen.“, bekräftigt Hinterholzer.

Mobile Pflege und Betreuung zukunftsfit machen.

Das Hilfswerk Niederösterreich ist mit mehr als 2.000 Beschäftigten und 8.700 betreuten Kundinnen und Kunden der größte mobile Pflegeanbieter des Landes. Seit Jahren schon tritt das Hilfswerk Niederösterreich für die Aufwertung der ambulanten Pflege und der wohnortnahen, dezentralen Pflege- und Betreuungsangebote ein. Eine Personaloffensive; so viel Pflegeversorgung wie möglich daheim, sowie die Stärkung der pflegenden Angehörigen stellen dabei elementare Eckpfeiler für eine professionelle Pflege und Betreuung der Zukunft dar. „Nun müssen diesem Zeichen der Anerkennung aber dringend weitere Schritte zur Reformierung der Pflege und Betreuung folgen“, fordert Hinterholzer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Hilfswerk Niederösterreich

Presse & Kommunikation

Tel. 05 9249-30140

presse @ noe.hilfswerk.at

www.hilfswerk.at/niederoesterreich