FP-Schuster: Trauer um Universalkünstler Alexander Bisenz

St. Pölten (OTS) - „Tiefe Betroffenheit“, über das plötzliche Ableben des Ausnahmekünstlers Alexander Bisenz, zeigte die freiheitliche Kultursprecherin LAbg. Vesna Schuster aus Niederösterreich. „Ich habe Alexander Bisenz immer als Künstler geschätzt und seine bissigen Kabarettprogramme geliebt“, so Schuster.

„Besonders sein Programm ‚Auszuckte Gfrasta‘ wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Ich habe damals jene Tränen gelacht, die ich heute um ihn weine“, zeigte sich Schuster bestürzt. „Ein Großer ist von uns gegangen“, betonte Schuster. „Uns hat eine tolle langjährige Freundschaft verbunden, in der ich zahlreiche wertvolle Gespräche mit ihm führen durfte und er mir mit großartigen Ratschlägen zur Seite stand. Er wird mir fehlen!“, so Schuster, die seinen Angehörigen ihr herzliches Beileid aussprach.

