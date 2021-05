Madison Systems Inc. - Stanmac Broadband Inc. Pressemitteilung

Toronto (ots/PRNewswire) - Madison Systems Inc. (MADI-OTC NASDAQ) und Stanmac Broadband Inc. (SBI) aktualisieren unsere zukünftige Rolle bei der Bereitstellung unserer proprietären und patentierten Breitbandtechnologie (6 bis 8 Jahre vor der Branche) in Partnerschaft mit einem Tochterunternehmen, Infinity Internet Solutions. Die Zahl der Abonnenten des East Prairie-Projekts steigt stetig, das Leben hat sich völlig verändert, sie sind begeistert und die ISED (Innovation, Science and Economic Development) von Kanada genehmigt zusätzliche Lizenzen, um unsere Reichweite auf Gemeinden auszuweiten, die derzeit keinen Zugang zu Hochgeschwindigkeits-Breitband haben.

Während der Covid-19-Pandemie haben wir eine beispiellose Abhängigkeit vom Hochgeschwindigkeits-Internet erlebt. Studenten (für die Ausbildung), Menschen (die von zu Hause aus arbeiten), jedes Unternehmen musste sich anpassen und sich dem Online-Marktplatz anschließen, es ist der Weg des zukünftigen Wachstums von Unternehmen. Leider haben Millionen von Menschen in Kanada und den USA keinen Zugang zu diesem grundlegenden, essentiellen Service. Im Jahr 2017 berichtete die kanadische Volkszählung, dass 37 Prozent der ländlichen Haushalte und 24 Prozent der indigenen Haushalte in Kanada keinen Hochgeschwindigkeits-Breitbandzugang haben. In den USA haben etwa 30 Millionen Amerikaner keinen Hochgeschwindigkeits-Breitbandanschluss. Die Nachfrage ist außerordentlich und durch strategische Partnerschaften, zahlreiche Frequenzlizenzen und eine einzigartige patentierte Technologie ist Madi/SBI in der Lage, erschwingliche und zuverlässige Breitbanddienste anzubieten und die digitale Kluft zu überbrücken.

Unsere patentierten Connect Gen-Systeme liefern Breitband über das UHF-Spektrum und bieten Internet, TV, Telefon und Sicherheit ohne Unterbrechung oder Beeinträchtigung. Jedes Connect Gen-System bietet Hochgeschwindigkeits-Breitband mit Geschwindigkeiten von 100 bis 200 Mbit/s und versorgt Abonnenten in einem Umkreis von bis zu 60 km von unserem Turm ohne Sichtverbindung. Connect Gen-Systeme wurden unter Verwendung von DOCSIS 3 und Channel Bonding entwickelt, getestet und in der Praxis erprobt, um unübertroffene Möglichkeiten zu bieten und ländliche/entlegene Gemeinden (mit mehr als 20.000 Haushalten und Unternehmen) zu erreichen.

Madi/SBI hat einen aggressiven Expansionsplan für Kanada/USA für die Jahre 2021 und 2022. Unser Ziel ist es, bis zum Ende des Jahres bis zu 20 Systeme in bedürftigen ländlichen und abgelegenen Gemeinden zu installieren, darunter indigene Gemeinden, Kleinstädte und abgelegene Sommer- und Winterhäuser. Ein schnelles Wachstum und die Implementierung unserer Connect Gen-Systeme ist unser Ziel, und mit Lizenzen, die es uns erlauben, die bestehende Tower-Infrastruktur zu nutzen, sind wir in der Lage, diese Ziele zu erreichen.

Die Regierungen von Ontario und des Bundes haben kürzlich ihren Haushalt für 2021 veröffentlicht, der bis zu 6 Milliarden US-Dollar für die Finanzierung der ländlichen Internet-Infrastruktur enthält. Madi/SBI und Infinity Internet Solutions planen, durch die Bereitstellung von Hochgeschwindigkeits-Breitband-Service im Norden Kanadas zu expandieren, um auch abgelegenen Kanadiern einen zuverlässigen Internetzugang zu ermöglichen. Während die großen Telekommunikationsunternehmen ländliche und abgelegene Gebiete in ganz Kanada und den nördlichen US-Bundesstaaten weiterhin unterversorgen, widmen sich Madi/SBI mit der neuen patentierten Hochgeschwindigkeits-Breitbandtechnologie der Anbindung dieser Gemeinden mit erschwinglichem und zuverlässigem Breitband und fördern so die kulturelle Nachhaltigkeit und das wichtige Wachstum der Gemeinden.

Zukünftiges Wachstum auf dem US-Markt wird im Rahmen des Madi/SBI-Mandats verfolgt. Mit fast 30 Millionen Amerikanern ohne Zugang und einer Zusage der US-Regierung über 100 Milliarden US-Dollar, um den Zugang für alle Amerikaner in den nächsten 8 Jahren zu erweitern, sind die Möglichkeiten für eine Erweiterung endlos, und Madi/SBI wird alle Möglichkeiten verfolgen.

