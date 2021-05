Gastro, Kultur und Freizeit öffnen: Wo ist der Haken?

TÜV AUSTRIA begleitet Öffnungsschritte mit Freecard-Kampagne

Wien (OTS) - Freecards in vier Städten Österreichs zeigen im Mai und Juni, wo der Haken ist.



Pünktlich zum Re-Opening von Gastro-, Kultur- und Freizeitbetrieben Mitte Mai sind die ersten TÜV AUSTRIA Freecards für vier Wochen zu sehen. An insgesamt 450 Freecard-Standorten in Wien, Graz, Linz und Leoben begibt sich das TÜV AUSTRIA Sujet auf die Suche nach dem sprichwörtlichen Haken. Die Auflösung der crossmedialen Kampagne findet sich auf der Landingpage derhaken.tuvaustria.com.

25 Jahre #woistderhaken

Der markante rote Prüfhaken als Teil des TÜV AUSTRIA Logos wurde in den 1990er Jahren kreiert und feiert 2021 seinen 25. Geburtstag. Gegründet im Jahr 1872 ist TÜV AUSTRIA seither unverändert verlässlicher Partner für technische Sicherheit und eine gemeinsame Zukunft von Unternehmen und Personen, die sich durch regelmäßige Prüfungen, Inspektionen und Zertifizierungen mit dem TÜV AUSTRIA Prüfhaken auszeichnen. Im Alltag zeigt sich der rote Prüfhaken beispielsweise in TÜV AUSTRIA geprüften Aufzügen, Lift- und Seilbahnanlagen, auf Spielplatzgeräten, in Kletterhallen, auf Kinderwägen, biologisch abbaubaren Obstsackerln – und nun auch in den Freecard-Ständern.

Die Zukunft hat einen Haken

Der rote Haken ist in der „Out-of-Home“ (OOH)-Kampagne von Österreichs einzigem TÜV vor allem für die junge Zielgruppe erlebbar: Bis 31.07.2021 gibt es noch die Möglichkeit, beim TÜV AUSTRIA #WiPreis I\O – der 10. Wissenschaftspreis 2012-2021 – naturwissenschaftlich/technische Arbeiten der Jahre 2019/20/21 in den Kategorien HTL, Uni/FH und Unternehmen einzureichen.

Zudem stellt sich die TÜV AUSTRIA Group, Nr. 72 der Top 300 Arbeitgeber Österreichs (trend 2021) und kununu Top Company, als attraktiver Arbeitgeber vor, der mit seinen Mitarbeiter_innen, Preisträger_innen und Kunden_innen gemeinsam die Zukunft gestaltet: karriere.tuvaustria.com.

Wo ist der Haken? derhaken.tuvaustria.com

