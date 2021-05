„Report“ über vergiftetes Polit-Klima und Vorarlbergs Öffnungs-Bilanz

Am 18. Mai um 21.05 Uhr in ORF 2; Live-Gespräch mit Irmgard Griss und erstes TV-Interview mit „Ibiza-Detektiv“ Julian H.

Susanne Schnabl präsentiert den „Report" am Dienstag, dem 18. Mai 2021, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Vergiftetes Polit-Klima

Dem Bundeskanzler droht eine Anklage, die Koalition steht vor neuen Bewährungsproben, das Klima zwischen den Parlamentsparteien ist vergiftet. So schlecht war die Stimmung in der Innenpolitik schon lange nicht mehr. Was bedeutet das für den Ibiza-Untersuchungsausschuss und die Perspektiven der Regierung? Ein Bericht von Alexander Sattmann, Alexander Kofler und Christian Zechner.

Dazu ein Live-Gespräch mit Irmgard Griss, frühere Präsidentin des Obersten Gerichtshofs und Ex-Abgeordnete der NEOS.

Die Öffnungs-Bilanz

Österreich sperrt auf – bis auf Vorarlberg, das hat schon offen. Offene Lokale und Kulturveranstaltungen konnte man auch mit registrierten Selbsttests besuchen. Wie hat das funktioniert? Und wie hat man die anfangs stark steigenden Infektionszahlen wieder in den Griff bekommen? Was kann der Rest Österreichs vom Ländle lernen? Ernst Johann Schwarz hat sich das angesehen.

Eine andere Welt?

Die Pandemie verändert unseren Alltag schon seit 15 Monaten. Nur: Was wird im Leben nach Corona davon bleiben? Werden sich Schulbetrieb, Mobilität, Unternehmenskulturen durch die Prozesse in der Ausnahmesituation nachhaltig verändern? Und welche Folgen hat Corona für die Kommunikation und das Nähe-Distanz-Verhältnis zwischen den Menschen? Eine Analyse von Yilmaz Gülüm und Julia Ortner.

Der Ibiza-Detektiv

Julian H. ändert seine Verteidigungsstrategie. Jener Mann, der auf Ibiza den FPÖ-Politikern Heinz-Christian Strache und Johannn Gudenus die Video-Falle gestellt hat, deren Auswirkungen bis heute die Republik erschüttern, gibt in der U-Haft dem „Report“ sein erstes TV-Interview. Wie kam die Video-Falle zustande, wer hat die Aktion finanziert und warum dauerte es so lang bis zur Veröffentlichung auf den Tag genau vor zwei Jahren? Eva Maria Kaiser und Stefan Daubrawa hinterfragen die Aussagen des Ibiza-Detektivs.

