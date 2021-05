Staatssekretärin Mayer zum Tod von Alexander Bisenz

Wien (OTS) - „Mit Alexander Bisenz verlieren wir nicht nur einen beliebten Kabarettisten der heimischen Szene, sondern auch einen vielseitigen Künstler, der er zeitlebens mit Leib und Seele war. Er verstand es, mit allem was er tat, Menschen zu unterhalten und zu erreichen. Sein umfassendes Werk wird für immer in Erinnerung bleiben. Alexander Bisenz ist viel zu früh von uns gegangen, wir werden ihn schmerzlich vermissen“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer zum Tod von Alexander Bisenz.

