FP-Seidl: Impfservice-Homepage auf Türkisch ist beispielhaft für das Versagen der SPÖ in der Integrationspolitik

Wien (OTS) - Der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfrgang Seidl, äußerte heute sein völliges Unverständnis über die Tatsache, dass die neue Seite des Impfservice Wien jetzt auch unter anderem auf Türkisch abrufbar ist. „Dieser Kniefall der rot-pinken Punschkrapfenkoalition zeigt das jahrelange Versagen der SPÖ in der Integrationspolitik auf. Offenbar sind so viele in Wien lebende Personen der deutschen Sprache nicht einmal so weit mächtig, dass sie sich über das Impfangebot in Wien informieren können.“

Seidl verlangt Aufklärung darüber, wie viel diese Adaptierung der Website in den unterschiedlichen Sprachen die Wiener Steuerzahlerinnen und Steuerzahler kostet. „Dass das Impfangebot auf Englisch verfügbar ist, ist absolut nachvollziehbar. Mir wäre aber nicht bekannt, dass es sich bei Türkisch um eine Weltsprache handelt“, so der FPÖ-Wien Gesundheitssprecher. (Schluss)

