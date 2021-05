WorldMediaFestivals: Auszeichnung für „1000 Tricks“

„intermedia-globe GOLD“-Award für „OKIDOKI“-Format; Drehstart für neue Folgen am 19. Mai

Wien (OTS) - Auszeichnung für „OKIDOKI“: Bei den WorldMediaFestivals 2021 wurde erneut eine ORF-Produktion des eigenproduzierten werbe-und gewaltfreien ORF-Kinderprogramms ausgezeichnet. In der Kategorie „Children & Youth Programmes/Edutainment“ ging der „intermedia-globe Gold“-Award an das „OKIDOKI“-Format „1000 Tricks“, das seit September 2020 mit vielen Tricks zum Mit- und Nachmachen in die Welt der Zauberei und Magie entführt. Nach „Trickfabrik“, „7 Wunder“, „ABC Bär“, „KNALL GENIAL“, „Tolle Tiere“, „Schmatzo – Kochen mit WOW“ und „Museum AHA“ ist dies bereits die achte Auszeichnung für ein ORF-Kinderformat bei den WorldMediaFestivals.

„1000 Tricks“ – Drehstart für 13 neue Folgen am 19. Mai 2021

„1000 Tricks“ – die Kindersendung aus der Feder von Thomas Brezina – führt das junge Publikum in die Welt der Zauberei und Magie. Am Mittwoch, dem 19. Mai, fällt die erste Klappe für 13 neue Folgen des jüngsten „OKIDOKI“-Formats. In der verblüffenden Wohnküche zaubern wieder die „Hallo OKIDOKI“-Moderatoren Melanie Flicker und Christoph Hirschler, in einem zauberhaften Klassenzimmer bringt Cosimo Nando als „Magic Max“ erneut Kinder zum Staunen, und in der „Schule der Magie“ zeigt Tristan de Jong sein Können. „1000 Tricks“ verzaubert und regt zum Mit- und Nachmachen an. Das junge Publikum kann mit den erlernten Tricks Eltern, Mitschüler und Mitschülerinnen sowie Freundinnen und Freunde zum Staunen bringen. Die neuen Folgen sind voraussichtlich ab Herbst 2021 in ORF 1 zu sehen.

Produziert wird „1000 Tricks“ von Tower10 im Auftrag des ORF und in Koproduktion mit dem ZDF.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at