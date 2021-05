Toto: Dreifachjackpot – rund 27.000 Euro im 13er Gewinnrang

Elf Zwölfer und weiterhin Jackpot in der Torwette

Wien (OTS) - Die Jackpot-Serie beim Toto Dreizehner geht in die Verlängerung, denn auch am Wochenende ist es niemandem gelungen, 13 Spiele richtig zu tippen. Damit wartet in der nächsten Runde ein Dreifachjackpot, der mit rund 27.000 Euro gefüllt sein wird.

Elf Spieleilnehmern glückte ein Zwölfer. Drei Niederösterreicher, je zwei Wiener, Kärntner und win2day-User sowie je ein Burgenländer und Steirer erhalten dafür jeweils rund 380 Euro.

In der Torwette gab es zum wiederholten Male weder vier noch fünf richtige Ergebnisse, wodurch der Jackpot in den ersten beiden Rängen in eine weitere Runde geht.

Annahmeschluss für die Runde 20A ist am Dienstag um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 19B

3fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 20.907,76 – 27.000 Euro warten 11 Zwölfer zu je EUR 376,10 93 Elfer zu je EUR 9,80 598 Zehner zu je EUR 3,00 167 5er Bonus zu je EUR 4,50

Der richtige Tipp: 1 X 1 1 X / 1 1 2 2 X X 2 1 X 1 1 1 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 25.968,48 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 891,07 Torwette 3. Rang: 12 zu je EUR 52,40 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 147.575,87

Torwette-Resultate: +:1 2:2 +:0 2:0 1:1

