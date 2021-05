17. Bezirk: Amundsenstraße – Straßenbauarbeiten auf Höhe Hanslteich

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 18. Mai 2021, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Zeitschäden mit Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Amundsenstraße vor Höhe Hausnummer 10 (Hanslteich) in Fahrtrichtung stadtauswärts im 17. Bezirk. Während der tagsüber stattfindenden Bauarbeiten wird der Verkehr mittels provisorischer Ampelanlage wechselweise durch den Baubereich geschleust. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.

Baubeginn: 18. Mai 2021

Geplantes Bauende: 21. Mai 2021

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at