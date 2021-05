Huawei eröffnet neuen Standort im Saarland

Wien (OTS) - Huawei Technologies Deutschland wird im zweiten Halbjahr 2021 einen neuen Standort in Saarbrücken eröffnen. Ein Team von ausgewiesenen Expertinnen und Experten wird hier in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit deutschlandweit und grenzüberschreitend mit Partnern aus Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft zusammenarbeiten.

Der Standort Saarbrücken bietet sich für ein solches Team an, da mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, dem CISPA Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit, weiteren Instituten sowie der Universität des Saarlandes und dem zugehörigen Technologie-Ökosystem hervorragende Bedingungen für die partnerschaftliche Arbeit an vertrauenswürdigen, innovativen Lösungen zur Künstlichen Intelligenz gegeben sind.

David Wang, Chief Representative von Huawei in Deutschland: " Wir freuen uns, die im Saarland bereits frühzeitig eingeschlagene Fokussierung auf zukunftsorientierte Technologien und Sicherheit im Digitalbereich unterstützen zu können. Wir möchten hier unsere globale Erfahrung einbringen und innovative Technologien aus dem Herzen Europas heraus fördern. "

„ Huawei ist als Global Player und hoch innovativer Technologiekonzern eine wichtige Bereicherung für unser saarländisches KI-Kompetenzcluster, mit dem wir ganz gezielt Exzellenz anstreben “, betont Ministerpräsident Tobias Hans. „Wir freuen uns sehr über diesen Ansiedlungserfolg, für den ich mich stark gemacht habe. Dies bestätigt die Marschrichtung „KI First, Cybersicherheit First“ der Landesregierung, die wir im Rahmen unserer Digitalisierungs- und Innovationsstrategie verfolgen. Wir sind auf einem guten Weg!“ „ In Saarbrücken wird eine ganz besondere Einheit entstehen, die Hochtechnologie und Innovation in den Vordergrund stellt und die Exzellenzen von Forschung und Entwicklung im Saarland weiter stärken wird “, ergänzt Ammar Alkassar, der Bevollmächtigte für Innovation und Strategie im Saarland.

Huawei Technologies ist seit 2001 in Deutschland aktiv und beschäftigt derzeit an 18 Standorten über 2000 Mitarbeiter*innen. Weitere Details zu dem neuen Standort in Saarbrücken werden im Laufe des Jahres bekanntgegeben.

