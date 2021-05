Einladung zum virtuellen Presse-Hintergrundgespräch: Arzneimittel-Forschung und -Produktion in Österreich

mit Schwerpunkt COVID-19

Wien (OTS) - Die Politik signalisiert die Absicht, nicht nur die Impfstoff-, sondern die Arzneimittelproduktion insgesamt in der EU zu stärken. Das aber kann nur ein langfristiges Projekt sein, mit dem gewisse Chancen und Problemstellungen verbunden sind.

Angefangen bei der Forschung über die Produktion, die Wirkstoffherstellung bis hin zum Finishing zeigen wir auf, was in Österreich in der (potenziellen) COVID-19-Vakzinentwicklung und -produktion bereits möglich ist und was für eine allgemeine Standortstärkung notwendig ist.

Datum: Dienstag, 25. Mai 2021

Uhrzeit: 15:30 Uhr bis ca. 17:00 Uhr

Ort: Teams-Sitzung – Teilnahme-Link

Wir ersuchen um ein kurzes Aviso per Mail an peter.richter @ pharmig.at, dass Sie teilnehmen werden.

Ihre GesprächspartnerInnen (in alphabetischer Reihenfolge):

Mag. Renée Gallo-Daniel | Pfizer Austria Corporation und Präsidentin des Österreichischen Verbands der Impfstoffhersteller ÖVIH

| Pfizer Austria Corporation und Präsidentin des Österreichischen Verbands der Impfstoffhersteller ÖVIH Dr. Dietmar Katinger , MBA | Polymun Scientific

, MBA | Polymun Scientific DI Michael Kocher | Novartis Austria

| Novartis Austria DI Thomas Lingelbach | Valneva Austria GmbH

| Valneva Austria GmbH Dr. Bernhard Wittmannn | Sigmapharm Arzneimittel GmbH und Vizepräsident der PHARMIG

Sie sind herzlich eingeladen, bei diesem virtuellen Presse-Briefing auch Ihre Fragen zum oben genannten Themenkreis einzubringen. Dazu ersuchen wir Sie, diese vorab an peter.richter @ pharmig.at zu übermitteln.

Url: https://www.ots.at/redirect/teams.microsoft8

