jö Bonuswelt sorgt für Erlebnis-Highlights am Weg zur Normalität

Österreichs größtes Multipartnerprogramm als Unterstützer der Freizeitbranche

Wien (OTS) - Ein weiterer jö Meilenstein - Die jö Bonuswelt schafft Freude im Zuge der Öffnungsschritte, lässt die Pandemie ein Stück weit vergessen und wird definitiv DER Erlebnisbringer im Sommer 2021. Schon mehr als vier Millionen Mitglieder nutzen den jö Bonus Club, das größte österreichische Multipartnerprogramm. Jetzt wird die jö Bonuswelt der österreichischen Kultur- und Freizeitbranche nach dem Corona-Stillstand zurück in die Normalität verhelfen. Der Aufschwung nach dem Dornröschen-Schlaf gelingt mit attraktiven Freizeiterlebnissen für alle jö Mitglieder.

Die Corona-bedingte Durststrecke hat ein Ende und viele Freizeiterlebnisse können wieder geplant werden. Der jö Bonus Club unterstützt mit der jö Bonuswelt und stellt gemeinsam mit seinen Partnern aus den Bereichen Kultur, Unterhaltung oder Reisen eine breite Auswahlmöglichkeit an unterschiedlichsten Freizeitaktivitäten bereit. „Kundenzufriedenheit ist der Schlüssel für langfristigen Unternehmenserfolg“, ist Geschäftsführer Mag. Mario Günther Rauch überzeugt. „Mehr denn je ist es uns ein Anliegen, österreichische Hotels, Museen und andere Erlebnisbringer, die in der vergangenen Zeit große wirtschaftliche Einbußen verbuchen mussten, zu unterstützen.“

Ös einlösen und profitieren



jö Mitglieder können mit ihren gesammelten Ös in der jö Bonuswelt von attraktiven Vergünstigungen, Rabatten oder Gratis-Angeboten profitieren. Etwa für einen Familienausflug in das 3D PicArt Museum, einen spontanen Kurzurlaub mit BILLA Reisen an den Wörthersee inklusive Weinverkostung oder der Teilnahme an spektakulären Events wie das „Donau in Flammen“. Urlaubsboxen, Mobilität, verschiedenste Kurse & Services, Falstaff-Angebote oder Hotels: Die Bandbreite der Möglichkeiten für die jö-Mitglieder ist groß. Das Einlösen erfolgt bequem und einfach per jö äpp, auf der Website (https://www.joe-club.at/bonuswelt) oder ab sofort auch an mehr als 2.260 Standorten von BILLA, BILLA Plus, BIPA und PENNY über den jö Tower.

Ein paar Beispiele gefällig?

- 20€ auf das Falstaff „12 Gourmet Weekends“, Band 2 (50 Ös)

- 25% auf die Urlaubsbox „Kurztrip Deluxe“ (50 Ös)

- 5% auf einen Wörtherseeurlaub inkl. Weinverkostung im Seehotel Dr. Jilly (50 Ös)

kostenlose Registrierung inkl. 5€ Startguthaben bei Share Now (110 Ös)

ein Gratis-Monat Fitnesstraining und Wellness bei Injoy (200 Ös)



„Der jö Bonus Club soll für alle Mitglieder ein wertvoller Begleiter im Alltag sein und einen Mehrwert bieten. Gerade deswegen ist es uns ein Anliegen, unseren jö Mitgliedern auch in ihrer Freizeit vielfältige Vorteile zu bieten“, sagt Rauch weiter. Das unterstreicht das erklärte Ziel, punktgenau die Erlebnisse auf die Bedürfnisse der heimischen Kunden auszurichten.

Auf gute Partnerschaft



Das Multipartnerprogramm zeichnet sich durch branchenübergreifende Vorteile für seine Mitglieder aus. jö Mitglieder können bei ADEG, Allianz, BAWAG PSK, BILLA PLUS, BILLA REISEN, BIPA, interio, LIBRO, mjam, OMV, PAGRO, Pearle, PENNY, Verbund und ZGONC Ös sammeln, diese gegen attrative Vorteile einlösen. „Der jö Bonus Club zeigt sehr gut, wie durch branchenübergreifende Kooperationen innovative Produkte entwickelt werden können, die sowohl Kunden, als auch Partner zufriedenstellen und darüber hinaus auch den österreichischen Handel nachhaltig stärken und unterstützen“, hält Rauch zum Abschluss fest. Er ist stolz, dass der jö Bonus Club dank seiner Größe weiter Gutes tun und durch die Bonuswelt aktiv zur Unterstützung der Freizeit- und Erlebnisbranche beitragen kann.

jö Bonuswelt in Zahlen:

mehr als 1000 Angebote aus den Bereichen Kultur, Freizeit, Hotels, Streaming, Mobilität, Magazine, uvm. in ganz Österreich

53.725 jö-Mitglieder nutzen die Angebote der jö Bonuswelt bereits

24/7 in der jö äpp und auf der jö Website digital nutzbar

zusätztlich an 2.260 Standorten in den Filialien von BILLA, BILLA Plus, PENNY und BIPA über den jö Tower österreichweit verfügbar





Über den jö Bonus Club

Der jö Bonus Club wurde 2018 als eigenständiges Unternehmen der REWE Group in Österreich etabliert und ist das händler- und branchenübergreifende Multipartnerprogramm in Österreich. Mit nur einer Kundenkarte, der jö Karte bzw. der jö äpp, können die vier Millionen Clubmitglieder in ganz Österreich seit Mai 2019 beim Einkauf „Ös“ sammeln und diese für zahlreiche Vorteile bei allen teilnehmenden Partnern einlösen. Die Zusammenarbeit von teilnehmenden ADEG Kaufleuten, Allianz, BAWAG P.S.K., BILLA, BILLA PLUS, BILLA Reisen, BIPA, Interio, LIBRO, mjam, OMV, PAGRO DISKONT, PEARLE, PENNY, VERBUND und ZGONC macht den jö Bonus Club zum größten Kundenclub Österreichs.

Weitere Informationen unter jö-club.at und facebook.com/joebonusclub/

