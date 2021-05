AVISO: Heute: Comeback-Talk „Reiseverhalten der Zukunft“

Wien (OTS) - Das Reiseverhalten der Gäste, die Erwartungen und Ansprüche haben sich durch die Corona-Pandemie verändert. Vom Städte- über den Kongress- bis hin zum Ferientourismus wird das neue Urlaubsverhalten der in- und ausländischen Gäste viele Fragen mit sich bringen. Eine große Herausforderung, die auf den heimischen Tourismus nicht nur in der Sommer-, sondern auch in der Wintersaison wartet.

Im Rahmen des Comeback – Prozesses „Auf geht's - zum Comeback des heimischen Tourismus“ findet heute, Montag, den 17. Mai 2021 um 16:30 Uhr der Comeback-Talk zum Thema „Reiseverhalten der Zukunft“ statt. Wann wird die Reisefreiheit wieder selbstverständlich sein? Nach welchen Kriterien treffen in- und ausländische Gäste ihre Reiseentscheidungen? Fernreisen oder Inlandsurlaub? Wann kann es wieder die ersten Messen und Kongresse geben? Diese Fragen stehen im Zentrum der heutigen Diskussion.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus

Dr. Stephan Keiler, General Legal Counsel

Renate Ecker, Tourismusdirektorin Zell am See-Kaprun

Alexis von Hoensbroech, CEO von Austrian Airlines

Benedikt Binder-Krieglstein, CEO Reed Messe Wien GmbH



