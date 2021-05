SPÖ-Vorderwinkler: Schön, dass Kinder wieder an Schulen zurückkehren

Bundesregierung darf jetzt nicht lockerlassen, es gibt noch viel zu tun

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bildungssprecherin Petra Vorderwinkler und vormalige Volksschuldirektorin reagiert angesichts der morgigen Rückkehr zum Vollbetrieb an den Schulen erfreut. „Schön, dass ihr zurück seid! Es ist jetzt gemeinsame Aufgabe der Politik und insbesondere der Bundesregierung, dafür zu sorgen, dass Schulen auch nie wieder geschlossen werden müssen!“, führt Vorderwinkler aus und appelliert dabei an Bildungsminister Faßmann, „den kommenden Sommer zu nützen und nicht neuerlich zu verschlafen“. ****

Denn die Situation im Vorjahr sei weder für Schülerinnen und Schüler noch für Lehrerinnen und Lehrer und ebenso wenig für Eltern erträglich gewesen. Zwischen „Auf und Zu“, „Schichtbetrieb“ und „Distance-Learning“ mussten alle, oft mit viel Improvisations- und Organisationstalent der LehrerInnen, das Beste aus der Situation machen. Regelmäßig wurden alle Betroffenen erst am Wochenende davor via Pressekonferenz darüber informiert, unter welchen Bedingungen unterrichtet werden wird. Das soll im nächsten Schuljahr nicht noch einmal passieren. „Als Direktorin und Volksschullehrerin habe ich hautnah erlebt, was es heißt, wenn Kinder ihre Freunde und LehrerInnen nur noch vom Bildschirm kennen. Die Kollateralschäden des Distance-Learning sind katastrophal. Psychische Erkrankungen haben bei jungen Menschen dramatisch zugenommen. Über 50 Prozent der SchülerInnen leiden unter depressiven Symptomatiken“, führt Vorderwinkler aus.

Es gäbe daher einiges zu tun, um Schulen sicher zu machen und Schul-Lockdowns zu verhindern, zeigt sich die SPÖ-Bildungssprecherin überzeugt und führt abschließend exemplarisch aus: „Von der Anschaffung und Ausstattung der österreichischen Schulen mit Lüftungsanlagen bis hin zum Umstieg auf PCR-Gurgeltests - es gibt noch zahlreiche Schritte, die wir unternehmen können, um Schulen sicherer zu machen und es ist unsere gemeinsame Pflicht, alle Schritte auszuschöpfen!“ (Schluss) lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at